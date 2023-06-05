Наконец раскрыта история: траурное кольцо рассказывает о британском рыцаре 17-го века

Золотое кольцо, найденное кладоискателем с помощью металлоискателя, пролило свет на жизнь сэра Марка Гайона, рыцаря 17-го века из Грейт-Мейплстеда, графство Эссекс. Как обнаружили ученые, это было траурное кольцо, предназначенное для кого-то из близкого окружения рыцаря.

Благодаря великолепной находке, сделанной кладоискателем, история выдающегося рыцаря 17-го века и его браков была раскрыта благодаря обретению важного золотого кольца. Изящно изготовленное кольцо было специально разработано для памяти сэра Марка Гайона, выдающегося деятеля, происходившего из Грейт-Мейплстеда, графство Эссекс, и был случайно найден примерно в десяти милях от места своего происхождения, пишет BBC News.

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Эта замечательная находка проливает свет на жизнь и семью сэра Марка, человека, который имел непоколебимое желание оставить после себя долговечное наследие. Перстень, хотя и имел признаки изношенности, содержал характерные гравировки, включая инициалы "Sr MG KT" и точную дату "28 октября 90".

Благодаря тщательному исследованию было установлено, что эти надписи связаны с самим сэром Марком Гайоном, джентльменом, родившимся в 1635 году, сыном преуспевающего торговца тканями в Коггесхолле. Жизнь сэра Марка трагически оборвалась в Дайнс-Холле в Грейт-Мейплстеде в 1690 году.

Откровения из исторических записей проливают дополнительный свет на жизнь и достижения сэра Марка Гайона. Хотя другие лица с более высоким статусом оставили после себя более значительные следы, имеющаяся информация позволяет нам создать более сложный портрет человека, заказавшего этот великолепный перстень.

Среди выдающихся должностей сэра Марка — должность шерифа графства Эссекс в 1675 году, а также почтенный титул мирового судьи в 1678 году. После смерти он был похоронен в церкви Святого Петра и Винкентия в Коггесхолле.

Как выяснилось, перстень принадлежит к жанру так называемых "траурных перстней", которые часто заказывали в период между 1650 и 1750 годами. Эти трогательные изделия должны были служить памяткой для близких после смерти владельца. Сэр Марк, руководствуясь глубоким желанием памяти, изготовил несколько таких колец, каждое из которых предназначалось для ношения близкими друзьями или членами семьи в память о нем.

Как выяснилось, перстень принадлежит к жанру так называемых "траурных перстней", которые часто заказывали в период между 1650 и 1750 годами Фото: THE PORTABLE ANTIQUITIES SCHEME

В ходе расследования жизни сэра Марка был обнаружен еще один интригующий артефакт — книга рецептов, которую приписывают его второй жене, Абигейл Абди. Этот удивительный манускрипт содержал не только кулинарные рецепты, но и лечебные средства.

На его страницах содержатся инструкции по приготовлению сердечной воды, которая, как считалось, обладала мощными антиинфекционными свойствами, эффективными против таких недугов, как чума и оспа. Книга также содержит подробные рецепты изысканных макарон и сахарных пирожных, позволяющие заглянуть в домашний мир сэра Марка и его возлюбленной Абигейл.

К сожалению, жизнь Абигейл трагически оборвалась в возрасте 35 лет в 1679 году, вероятно, она стала жертвой неумолимой чумы, охватившей ту эпоху.

Признавая ее огромную историческую ценность, коронер официально объявил находку сокровищем. Музей Брейнтри выразил большую заинтересованность в приобретении этого драгоценного артефакта, чтобы сохранить его для будущих поколений и дать возможность общественности оценить захватывающую историю сэра Марка Гайона и его глубокое стремление к памяти.

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