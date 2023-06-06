От кладовки до лаборатории: раскрыта польза яблочного уксуса в борьбе с кишечной палочкой

Этот повседневный продукт теперь находится в приоритете исследований ученых, предлагая многообещающие открытия в области здоровья кишечника, иммунитета и многого другого.

В 2017 году Даршна Ягник, эксперт по биомедицинским наукам из Миддлсекского университета, показала, что разбавленный яблочный уксус (РЯУ) может вести войну против кишечной палочки и метициллин-резистентного золотистого стафилококка в чашке Петри почти так же эффективно, как обычные антибиотики, хотя его реальные последствия для человеческого организма оставались неоднозначными, пишет The Guardian.

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Несмотря на нечеткий перевод на человеческую биологию, эти результаты пополнили растущее число работ, освещающих потенциальные преимущества РЯУ, такие как регулирование уровня сахара в крови, уменьшение воспаления, контроль веса и повышение уровня холестерина. Хотя РЯУ традиционно известен как природная панацея, в последнее время его стали рассматривать как средство для укрепления здоровья кишечника, о чем свидетельствуют отзывы ученых и врачей.

Ягник и другие прекрасно понимают, что глоток уксуса не является волшебным лекарством от нездорового, малоподвижного образа жизни, подпитываемого переработанными продуктами. Однако заявления о пользе для здоровья этого ферментированного яблочного сока становятся все более интригующими, хотя и не находят подтверждения в крупномасштабных клинических испытаниях. Как подчеркивает Никола Ладлам-Рейн, диетолог, нет существенных доказательств, подтверждающих репутацию РЯУ как средства, способствующего пищеварению. Однако она признает, что органический, нефильтрованный РЯУ с его мутным конгломератом белков, ферментов и бактерий — действительно является пробиотиком.

Хотя выводы Даршны далеко не окончательны, чтобы рекомендовать уксус в качестве официального средства борьбы с бактериями, ее исследование раскрывает интересный потенциал этого продукта. Он не только уничтожает вредные микробы, но и, похоже, укрепляет нашу собственную клеточную защиту. Тем не менее, она подчеркивает, что индивидуальная иммунная реакция может значительно отличаться.

Исследуя влияние РЯУ на клеточные функции, она наткнулась на его потенциальные противовоспалительные свойства. Она подозревает, что это результат совместных усилий многочисленных составляющих, от ферментов до флавоноидов, которые работают в гармонии для улучшения клеточных функций и поддержания иммунного равновесия.

Еще одним интригующим аспектом является возможность РЯУ помогать контролировать уровень сахара в крови и регулировать уровень холестерина. Существующие исследования показывают, что ежедневное употребление РЯУ может привести к снижению уровня глюкозы и холестерина в крови. Более того, он может потенциально помочь в управлении весом: некоторые небольшие исследования показывают, что у тех, кто употребляет уксус ежедневно, наблюдается умеренная потеря веса.

Тем не менее, золотое правило остается в силе: РЯУ не должен заменять медицинские процедуры, особенно в лечении диабета, из-за его потенциально вредного воздействия на здоровье зубов и возможных осложнений в контроле уровня сахара в крови, особенно для пациентов с диабетом первого типа.

Ранее Фокус писал о суперпродуктах, которые способны убирать головную боль, бороться с простудой и даже расслаблять мышцы. Яблоко — один из них.

А также о достижениях в анти-эйдж медицине. Растительные флавоноиды, содержащиеся в яблоках, могут помогать с уничтожением стареющих клеток.

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