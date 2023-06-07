Вторая кожа. Создана повязка для ожогов, которую можно безболезненно снимать

Новая разработанная повязок на основе гидрогеля поможет облегчить процесс их смены. Новизна заключается в ее способности безболезненно отделяться от кожи пациента при охлаждении.

Ученые из Университета Ватерлоо разрабатывают повязку для лечения ожогов, совершенно не похожую на другие. Она состоит из "термочувствительного полимера", который расширяется при охлаждении и сжимается при нагревании, что является причудливым термином для обозначения материала, который меняет свой размер в ответ на изменение температуры, пишет New Atlas.

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Представьте себе губку, которая набухает, когда ее окунают в холодную воду, и сжимается, когда ее оставляют на солнце. Этот гидрогель, в отличие от традиционных раневых повязок, создается с помощью 3D-печати, чтобы идеально соответствовать форме обожженной части тела. Это немного похоже на пошив костюма по точным изгибам и углам человека. Это означает, что повязка может покрыть все поврежденные ткани, не оказывая чрезмерного давления ни на одно место. Но это еще не все — в эту повязку можно загружать лекарственные препараты, обеспечивая медленное высвобождение лекарств непосредственно в ране, что очень похоже на систему капельного питания в больнице, только гораздо менее навязчиво.

При первом наложении температура тела пациента нагревает гидрогелевую повязку, заставляя ее слегка сжиматься и надежно прилипать к коже, будто второй ее слой, который остается на месте до тех пор, пока это необходимо.

Когда рану нужно осмотреть, на повязку накладывается простое охлаждающее средство, например, полотенце комнатной температуры. Когда гидрогель охлаждается, он расширяется, отпуская кожу и рубцовую ткань под собой, что позволяет ему легко отпасть, вызывая минимальный дискомфорт. Важно отметить, что материал необходимо охладить только до комнатной температуры, что было сделано в связи с чувствительностью жертв ожогов к более низким температурам.

"В настоящее время частота смены повязок определяется болью, которую испытывает пациент при их снятии, — объясняет Лукас Бауман, соавтор исследования, — Используя материал, который удобно отделяется при комнатной температуре, можно увеличить частоту смены повязок при значительном снижении болевых ощущений".

Потенциал этой гидрогелевой повязки не ограничивается ожогами. Она может быть использована для доставки химиотерапевтических препаратов онкологическим больным в комфортных домашних условиях или даже для создания индивидуальных омолаживающих масок для лица в индустрии красоты. Таким образом, хотя гидрогелевая повязка может стать потенциальным переломным моментом в лечении ожогов, ее захватывающее путешествие на пути к полкам аптек и больниц только начинается.

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