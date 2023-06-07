Текстиль, шнурки и корзины: артефакты времен неолита нашли в затопленном поселении (фото)

В окрестностях Рима, Италия, благодаря тщательным усилиям подводных археологов была обнаружена значительная археологическая находка, в частности редкие артефакты, которые прекрасно сохранились. Среди них текстиль, корзины и шнуры, которые проливают свет на период раннего неолита.

Местонахождение этого затопленного поселения, названного Ла Мармотта, можно проследить до коммуны Ангиллара Сабазия, расположенной примерно в 30 километрах к северо-западу от Рима. Его открытие датируется 1989 годом, когда исследователи наткнулись на остатки приозерного поселения, основанного в период раннего неолита. В настоящее время Ла Мармотта находится примерно в 300 метрах от современной береговой линии, на глубине 11 метров под поверхностью воды, пишет Arkeonews.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Эта интригующая находка имеет огромное археологическое значение, поскольку дает беспрецедентное представление об обществах эпохи неолита и бронзы, в частности о тех, кто жил в околоальпийских озерах или свайных жилищах. Масштабные раскопки в Ла Мармотта, длившиеся два десятилетия, принесли более десятка жилищ и огромную коллекцию органических остатков.

В недавно опубликованном исследовании исследовательская группа представляет обзор найденного текстиля, плетеных изделий, шнуров, а также инструментов, которые использовались при их создании. Эти находки в совокупности способствуют нашему пониманию технологического совершенства неолитических обществ, демонстрируя их ловкость в использовании и обработке растительных материалов для производства различных ремесел.

Для дальнейшего раскрытия тайн, заложенных в Ла Мармотти, команда из Копенгагенского университета сейчас занимается тщательным анализом текстильных фрагментов. Первоначальные исследования с помощью бинокулярного микроскопа указали на наличие волокон льна — материала, который широко использовался в производстве текстиля древними цивилизациями до 19 века нашей эры.

Эта интригующая находка имеет огромное археологическое значение, поскольку дает беспрецедентное представление об обществах эпохи неолита и бронзы, в частности о тех, кто жил в околоальпийских озерах или свайных жилищах Фото: Antiquity

Кроме того, были задокументированы находки различных фрагментов плетеных изделий, шнуров и нитей, количество которых составляло 43, 28 и 2 соответственно. Другие доказательства, подтверждающие существование текстильного производства на этом месте, были найдены в виде 78 грузиков для ткацкого станка, трех веретен и 34 деревянных инструментов. Их, вероятно, использовали в процессе ткачества для обеспечения плотного переплетения каждой новой уточной нити.

Хотя причины оставления поселения Ла-Мармотта остаются неизвестными, вполне вероятно, что внезапное повышение уровня воды в озере заставило его обитателей резко покинуть свои дома Фото: Antiquity

Хотя причины оставления поселения Ла-Мармотта остаются неизвестными, вполне вероятно, что внезапное повышение уровня воды в озере заставило его обитателей резко покинуть свои дома. Удивительно, но покидавшие поселение жители оставили после себя множество вещей, включая инструменты, посуду для приготовления пищи и даже лодки.

Кроме того, многочисленные строительные элементы и деревянные предметы были обнаружены в обгоревшем состоянии, что соответствует наблюдениям, сделанным в других затопленных деревнях, таких как в альпийских озерах Швейцарии в период неолита и на ферме Муст в Великобритании в период бронзового века. Дальнейшие геоморфологические исследования могут пролить свет на точные события, разворачивавшиеся на завершающей стадии заселения этого места.

Благодаря тщательному исследованию неолитического берега эксперты успешно идентифицировали по меньшей мере 13 жилых сооружений, сделав вывод об их существовании на основе пространственного расположения многочисленных деревянных свай или опорных столбов, обнаруженных во время подводных обследований поселения. Эти прямоугольные жилища, размером от 8 до 10 метров в длину и примерно 6 метров в ширину, имели внутренние перегородки и центральные очаги.

Ранее Фокус писал, почему римляне заливали погибших гипсом. Ученые приблизились к разгадке.

А также мы рассказывали о найденных в Британии пинцетах, рассказывающих о гигиене Римской империи.