На новом снимке Луны отчетливо виден искусственный огромный объект: что это (фото)

Известный астрофотограф из США сделал новые потрясающие снимки спутника Земли. Но в кадр попал и еще один объект.

Астрофотограф из США уже известен своими удивительными снимками разных космических объектов. Он уже фотографировал раньше и Солнце, и Луну, но на новом изображении спутника Земли присутствует очень важная деталь. Фотографу Эндрю Маккарти удалось снять момент, когда мимо Луны с огромной скоростью пролетела Международная космическая станция (МКС), пишет Daily Mail.

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Американский фотограф поделился новой потрясающей фотографией Луны, на фоне которой на скорости в 28 тысяч км/час пролетает 100-метровая МКС. Хотя орбитальная станция имеет впечатляющий размер, на фоне Луны она выглядит хотя и достаточно четко, все же представляет собой яркое пятно по сравнению с нашим спутником.

Американский фотограф поделился новой потрясающей фотографией Луны, на фоне которой на скорости в 28 тысяч км/час пролетает 100-метровая МКС Фото: Daily Mail

Ранее, как уже писал Фокус, Маккарти уже делал подобные снимки Луны, которые поражают своей детализацией. Что касается МКС то ранее фотограф, как уже писал Фокус, смог запечатлеть полет орбитальной станции мимо Солнца. Но чтобы различить МКС на фоне нашей звезды нужно приложить некоторые усилия.

Особых усилий не нужно, чтобы увидеть отражающую солнечный свет космическую станцию, которая проносится в нескольких сотнях километров над поверхностью Земли на фоне нашего покрытого кратерами спутника.

По словам Маккарти, чтобы получить изображение космической станции и показать редко видимые ее детали, он отправился в пустыню Сонора на территории своего родного штата Аризона.

"Температура была на уровне 40 градусов Цельсия, но Солнце не светило так ярко. Поэтому Луна выглядит менее контрастно. Тем не менее МКС отражает достаточно солнечного света, поэтому мне удалось запечатлеть ее редко видимые детали", — говорит Маккарти.

Особых усилий не нужно, чтобы увидеть отражающую солнечный свет космическую станцию Фото: Daily Mail

МКС летает вокруг Земли на высоте в более чем 400 км, а расстояние от станции до Луны составляет примерно 382 тысячи км. При этом МКС двигается со скоростью почти 8 км/с и мимо Луны она пролетает примерно за 0,5 с.

Для того чтобы получить уникальные кадры фотограф использовал сразу два телескопа, после чего объединил полученные изображения воедино.

"Мне пришлось рассчитать максимально точное время и найти правильное место для того, чтобы получить снимок МКС на фоне Луны. По факту у меня было лишь мгновение, или примерно 0,25 секунды, чтобы камеры смогли уловить пролет орбитальной станции мимо спутника Земли", — говорит Маккарти.

Для того чтобы получить уникальные кадры фотограф использовал сразу два телескопа Фото: Daily Mail

По словам фотографа, из-за очень высокой скорости полета МКС выдержка камеры должна быть очень короткой, чтобы не получилось размытых снимков.

"Когда я делаю подобные изображения, то я думаю о том, что вскоре возле Луны появится орбитальная станция Gateway, о том, как будет проходить лунная программа NASA Artemis, я думаю о будущем освоении космоса человеком", — говорит астрофотограф.

Кстати, данная программа NASA предусматривает возвращение человека на Луну уже в конце 2025 года. И как уже писал Фокус, сейчас NASA ищет подрядчиков, которые смогут создать уникальный лунный автомобиль.

Что касается дальнейшего освоения космоса человеком, то следующим этапом после покорения Луны, является покорение Марса. Некоторые ученые считают, что более выгодно на Красную планету отправить сперва только женщин и называют причины такого решения. В то же время другие ученые не согласны с этим и считают, что на Марс первыми должны лететь и мужчины, и женщины вместе. Здесь также есть свои аргументы, как уже писал Фокус.