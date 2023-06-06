Гендерное (не)равенство: должны ли первыми на Марс лететь только женщины

Эксперты считают, что слишком рано говорить о том, что именно женский экипаж будет наиболее эффективным в рамках первого полета на Красную планету.

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И NASA, и частные американские компании, в том числе SpaceX, хотят отправить первых астронавтов на Марс уже в течение ближайших 20 лет. Учитывая этот факт в научной среде снова началась дискуссия по поводу того, кто именно первым должен полететь на Марс: полностью женский или полностью мужской экипаж? Недавние исследования склоняются к первому варианту. Но некоторые ученые считают, что наиболее эффективным все же будет совместный экипаж, пишет Space.

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Новые исследования, в том числе и то, о котором уже писал Фокус, предполагают, что первая пилотируемая миссия на Марс должна состоять только из женщин-астронавтов. Главным аргументов является то, что женщины будут потреблять гораздо меньше ресурсов, чем мужчины, а потому такая миссия будет более целесообразной. Но некоторые ученые считают, что это не так и разнообразный экипаж — это основа успешной миссии на Красную планету.

Новые исследования предполагают, что первая пилотируемая миссия на Марс должна состоять только из женщин-астронавтов Фото: space.com

Аргументы в пользу женского экипажа во время полета на Марс

Как говорится в исследованиях, женщины будут потреблять меньше кислорода, воды и еды, чем мужчины, во время длительного полета на Марс. Также женщины будут занимать меньше места, а значит космический корабль можно сделать более компактным. Согласно расчетам ученых, если вся миссия на Марс (полет туда, пребывание на планете и возвращение обратно) займет примерно 3 года, то полностью женский экипаж может снизить стоимость миссии на более чем 150 млн долларов.

Как говорится в исследованиях, женщины будут потреблять меньше кислорода, воды и еды, чем мужчины, во время длительного полета на Марс Фото: NASA

Если космический корабль сделать меньше, то он будет легче и ему необходимо намного меньше топлива. По словам ученых, данный аргумент также подтверждает, что "женская миссия" будет лучшим решением. Также, как показывают исследования, женскому экипажу нужно намного меньше ресурсов для обеспечения своей жизни на космическом корабле, чем мужскому. Некоторые ученые предполагают, что этих ресурсов нужно меньше на целых 40%.

В то же время авторы исследования, которое представило Европейское космическое агентство, указывают на то, что это только теоретические модели. То есть существует вероятность того, что в реальности все на самом деле может быть по–другому.

Разнообразие — ключ к успеху пилотируемой миссии на Марс

По словам Саралин Марк из учебного центра космических полетов Star Harbour, США, на самом деле нельзя говорить о том, что кто-то лучше или потребляет меньше ресурсов. По ее мнению, лучшая ценность астронавта состоит в уровне его или ее подготовки.

Эксперты считают, что на самом деле самой эффективной командой во время полета на Марс будет экипаж, который состоит из людей разного пола Фото: Daily Mail

Эксперты в космической отрасли считают, что исследования, в которых говорится о большей эффективности женского экипажа, не учитывают много факторов. По словам Микаэлы Мусиловой из Гавайского центра космических исследований, если нужно уменьшить вес корабля или его размер, то это не значит, что там должны лететь только женщины.

Эксперты считают, что на самом деле самой эффективной командой во время полета на Марс будет экипаж, который состоит из людей разного пола. Самое главное – это, чтобы астронавты имели все необходимые навыки и могли работать как единое целое в тяжелых условиях космоса.

По словам психолога Глории Леон из Университета штата Миннесота, США, идея об однополом экипаже во время миссии на Марс просто нереальна. Ведь существует очень много факторов, которые влияют на психологию и физиологию человека, и они затем могут негативно отразится на его работе в космосе.

По словам Мусиловой, она и ее коллеги уже проводили исследования касательно различий между женскими и мужскими экипажами в космосе. Оказалось, что на эффективность работы экипажа не влияет пол и в то же время разнообразные команды более успешны в своей деятельности.

Первая женщина за пределами околоземной орбиты

Пока что рано говорить о том, каким именно будет первый экипаж, который полетит на Марс, ведь такой полет даже не имеет точной даты реализации. Тем не менее, стоит сказать, что впервые женщина-астронавт покинет пределы околоземной орбиты в следующем году. Как уже писал Фокус, американка Кристина Кох вместе с тремя мужчинами-астронавтами облетит Луну в рамках миссии Artemis 2. Через 2 года на поверхность Луны также должна ступить первая в истории женщина, но кто это будет, пока не известно.

Также Фокус писал о том, что люди не смогут очень долго выжить на Марсе и ученые назвали одну из главных причин.