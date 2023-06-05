Очень короткий срок. Люди не смогут долго прожить на Марсе и вот почему

Ученые рассказали, когда лучше всего лететь на Красную планету.

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Согласно исследованиям ученых, опубликованных в журнале Advancing Earth and Science Journal, Марс – это слишком опасная для человека планета, а потому люди здесь смогут находится не так долго, как хотелось бы, пишет Daily Mail.

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После Луны Марс является главной целью для космических агентств мира в том плане, что именно сюда должна отправится следующая пилотируемая миссия. Пока что только США и Китай открыто заявили о том, что они планируют в ближайшем будущем отправить первых астронавтов на Марс. Пока что называют разные сроки выполнения этой цели: и 2030-е годы и 2040-е годы.

Полет на Марс — это очень сложная миссия, которая требует не только больших финансовых затрат, но и новых технологических разработок. Тем не менее ученые во всем мире активно работают над достижением этой цели.

Сейчас считается, что на Марс можно долететь примерно за полгода, но астронавтам придется находится на планете некоторое время для того чтобы провести научные исследования и конечно же оборудовать первоначальную базу. Только через год или два они смогут вернуться обратно на Землю. Но далеко идущие планы ученых предполагают, что на Марсе будет построена большая база для более длительного пребывания астронавтов, которая со временем должна превратится в настоящую колонию. В ней смогут жить не только профессиональные астронавты, но и обычные люди.

В новом исследовании говорится, то что люди не смогут выжить на Марсе дольше 4 лет Фото: rusunion

Но в новом исследовании говорится, то что люди не смогут выжить на Марсе дольше 4 лет. Да и вообще возможно вся миссия на Марс должна ужаться в эти сроки. Ученые считают, что более длительное пребывания на Красной планете может быт смертельно опасным для человека и причина кроется в высоком уровне солнечного излучения.

Ученые считают, что это излучение уже будет небезопасным для астронавтов вовремя космического полета туда и обратно, но со временем уровень этого излучения будет только возрастать.

Также ученые считают, что лучшее время для полетов на Марс – это период относительного затишья на Солнце, когда количество солнечных частиц, улетающих в космос, не так велико. Этот период называется солнечным минимумом и продолжается в течение примерно 5 лет после начала или конца очередного цикла солнечной активности.

Исследователи считают, что защититься от опасного излучения астронавтам поможет более толстая обшивка космического корабля. Хотя здесь есть и обратная сторона. Если покрывающий материал будет очень толстым, то это наоборот увеличит дозу потребляемой астронавтами радиации.

Фокус ранее писал уже о потенциальных негативных последствиях для организма человека от длительного пребывания в космосе.

Также Фокус писал о том, что ученые впервые протестировали искусственную гибернацию. Подобные исследования дают надежду на то, что длительные полеты в космосе станут более безопасными для человека и конечно же по ощущениям займут совсем немного времени.

Получить представление о том, как на самом деле выглядит Марс теперь можно благодаря исторической трансляции, которую провел с орбиты планеты аппарат Mars Express, как уже писал Фокус.