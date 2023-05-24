Лучше на Марс не лететь. Как тело человека меняется в космосе: это действительно страшно

Дальние космические полеты грозят критическими изменениями в организме, вплоть до повреждений ДНК.

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В NASA планируют вскоре начать колонизацию Луны, а затем уже через 16 лет осуществить первую высадку астронавтов на Марсе. Более далеко идущие планы, о которых говорят некоторые ученые, состоят в том, что человечество в конечном итоге сможет заселить и другие миры в Солнечной системе. Но чтобы до них добраться нужно преодолеть огромные расстояния в космосе. Но что произойдет с телом человека во время длительного космического путешествия? Как показывают исследования, точно ничего хорошего, пишет Live Science.

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Люди приспособлены для того, чтобы жить в благоприятных условиях нашей планеты и уж никак природа не готовила организм человека к длительным перемещениям в космическом пространстве. Некоторые ученые вообще считают, что для того, чтобы люди смогли жить на Марсе или других мирах Солнечной системы, придется изменить нашу ДНК.

Дело в том, что космос действительно очень опасное для человека место. Здесь можно говорить и о негативном влиянии микрогравитации (то есть состояния почти полной невесомости на борту космического корабля), и о влиянии опасного космического излучения на тело человека. Итак, что произойдет с организмом человека во время длительного пребывания в космосе?

Потеря мышечной массы

Для того, чтобы мышцы росли и пребывали в нормальном состоянии им нужна земная сила тяжести. В условиях невесомости мышцы быстро портятся и происходит потеря мышечной массы. Как показывают исследования, всего за 5 дней пребывания в условиях микрогравитации человек может потерять до 20% мышечной массы. Особенно эта потеря ощутима на ногах и спине.

Как показывают исследования, всего за 5 дней пребывания в условиях микрогравитации человек может потерять до 20% мышечной массы Фото: Live Science

Потеря костной массы

Поддержание в нормальном состоянии скелета человека, то есть всех его костей, напрямую зависит от земной силы тяжести. Как показывают исследования, более 6 месяцев, проведенных в космосе, приводят к тому, что кости становятся хрупкими и очень легко могут сломаться.

Костная ткань не так быстро разрушается в космосе, как мышцы, но это приводит к еще одному негативному последствию. Из-за истощения костной массы в кровь попадает слишком много кальция, что в свою очередь приводит быстрому образованию камней в почках. Больше всего от условий космоса страдают кости ног и таза, как показывают исследования.

Проблемы со зрением

Одним из самых сложных органов в теле человека являются глаза, и космос может нанести существенный ущерб этим органам зрения. Например, нервы в задней части глаз могут измениться и деформироваться, что приведет к значительному снижению уровня зрения.

Земная гравитация позволяет глазным яблокам нормально двигаться в глазницах и поддерживает их положение. Но длительное пребывание в невесомости, по словам ученых, приводит к изменениям в положении глазных яблок и меняет скорость их движения. Таким образом человек теряет возможность нормально следить за теми или иными объектами.

Также условия космоса могут привести к значительным повреждениям тканей глаз, и человек будет видеть окружающий мир очень смутно.

Условия космоса могут привести к значительным повреждениям тканей глаз Фото: Live Science

Боль в спине

Уже сейчас астронавты, которые вернулись с Международной космической станции, часто жалуются на то, что у них появилась сильная боль в спине. Причиной является негативное влияние микрогравитации на позвоночник человека.

Земная сила тяжести позволяет поддерживать позвоночник в сжатом состоянии, и он принимает слегка изогнутую форму. Но в космосе позвоночник распрямляется и связи между позвонками становятся не такие крепкие.

Ученые считают, что недолгие полеты в космосе не приведут к сильным изменениям в позвоночнике, чего нельзя сказать о длительны полетах. В это время мышцы, удерживающие позвонки станут более слабыми, да к тому же межпозвоночные диски, которые действуют, как амортизаторы, начнут разрушаться. То есть боль в спине может стать очень невыносимой и такое состояние может повлиять на то, сможет ли человек вообще нормально двигаться.

Снижение иммунитета

Космическое излучение, микрогравитация и физический и психологический стресс во время длительных полетов в космос могут значительно ослабить иммунную систему. А это значит, что организм человека становится незащищенным от разных болезней. Существует вероятность того, что микробы нанесут в это время непоправимый вред организму, что приведет к появлению очень тяжелых болезней.

Проблемы с сердечно-сосудистой системой

Сердце очень зависит от земного притяжения, ведь благодаря ему этот орган может нормально сокращаться и перемещать кровь по организму. В условиях невесомости, если полет длится очень долго, эта функция нарушается, что может негативно сказаться на общем физическом состоянии человека, как показывают исследования. Ученые также считают, что во время длительного космического полета возрастает риск образования тромбов в кровеносных сосудах

Повреждение ДНК

Согласно некоторым исследованиям, у космических путешественников возрастет риск повреждения ДНК из-за влияния космического излучения и низкой гравитации. Излучение может напрямую повредить нити ДНК, а невесомость может нарушить естественные процессы восстановления ДНК. Это грозит появлением опасных мутаций.

Ученые считают, что дальние космические полеты могут привести к накоплению генетических мутаций, которые могут стать причиной появления многих опасных болезней, в том числе и рака.

У космических путешественников возрастет риск повреждения ДНК Фото: Pixabay

Повреждение пищеварительной системы

В желудочно-кишечном тракте человека живут триллионы микробов, которые могут влиять на пищеварительную функцию человека, на иммунную систему, а также на обмен веществ.

По словам ученых, микробиом кишечника постоянно меняется, реагируя на внешние факторы такие как изменение в пище и общий стресс организма. Во время дальнего космического полета эти изменения будут очень опасными для человека. Например, как показывают исследования, в кишечнике у астронавтов были обнаружены менее разнообразные популяции микробов. И часто среди них находятся те микробы, которые более способствуют воспалению кишечника.

Изменения в мозге

Ученые считают, что полеты в далекий космос могут "перепрограммировать" мозг и виновником этого скорее всего, становится очень низка гравитация.

Из-за невесомости спинномозговая жидкость, которая обеспечивает питательными веществами головной и спинной мозг, начинает изменяться. А это может привести к изменению формы и веса белого и серого вещества в мозге. То есть может измениться структура и сама активность мозга человека. Но пока что ученые точно не знают, насколько вредны для человека эти изменения.

Также исследования показывают, что дальние космические полеты могут изменить процесс взаимодействия разных частей мозга между собой. Пока что также точно не ясно насколько сильно это изменит самого человека.