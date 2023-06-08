Жизнь взаймы. Богатые страны задолжали бедным почти 200 триллионов долларов компенсации

Новое исследование свидетельствует о том, что промышленно развитые и другие богатые страны должны компенсировать более бедным нанесенный планете ущерб.

В новом исследовании ученые из Университетов Лидса и Барселоны составили первый план, возлагающий на страны, ответственные за чрезмерные выбросы углекислого газа, ответственность за их поведение. В заключение исследователи обратились к правительствам стран профинансировать компенсацию на общую сумму в 192 триллиона долларов, пишет Forbes.

Исследование началось с предположения климатологов, что атмосфера Земли является общим достоянием, а следовательно мы все несем ответственность. Далее исследователи использовали недавние глобальные углеродные балансы 168 стран, чтобы рассчитать, сколько углерода может быть выброшено в атмосферу для достижения определенной климатической цели. В результате им удалось рассчитать равные "справедливые доли" в зависимости от численности населения стран.

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Когда исследователи завершили расчеты они пришли к выводу, что некоторые страны на самом деле значительно превысили свое распределение, в основном речь шла о промышленно развитых странах глобального Севера. Отметим, что под глобальным Севером подразумеваются США, Европа, Канада и Австралия, именно на них исследователи возложили большую часть компенсации — 170 триллионов долларов. Оставшиеся 22 триллиона долларов пришлись на страны с высоким уровнем выбросов в глобальном Юге, а именно Саудовская Аравия и ОАЭ.

Ученые предполагают, что страны с низким уровнем выбросов должны получать около 6 триллионов долларов в год за обязательство обезуглероживать свою экономику быстрее, чем требовалось бы в ином случае.

Расчеты показывают, что более чем за четверть века США могут заплатить около 80 триллионов долларов. Исследование предполагает, что промышленно развитые и богатые страны должны заплатить, другие страны, которые лучше справились со сдерживанием выбросов углерода, должны получить компенсацию в течение определенного периода. Например, предварительные оценки показывают, что Индия должна может получить компенсацию в размере 57 триллионов долларов.

По словам соавтора исследования Эндрю Фэннинга, их работа поднимает вопрос о климатической справедливости. Если мы просим страны быстро отказаться от использования ископаемого топлива и снизить уровни выбросов углерода, даже если они не несут ответственности за избыточные выбросы, дестабилизирующие климат планеты, то они должны получить финансовую компенсацию.

Ранее исследователи уже обнаружили, что человечеству необходимо сокращать глобальные выбросы на 1,4 миллиарда тонн углерода, чтобы достичь нулевых показателей уже к середине столетия. Ученые не перестают подчеркивать важность этой задачи, так как в противном случае последствия будут весьма мрачными для планеты и всего живого на ней.

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