Помощь пришла, откуда не ждали: морские огурцы могут предотвращать диабет 2 типа

Последнее исследование показывает, что уникальные свойства морского огурца могут подавлять развитие диабета 2 типа, а также уменьшать риск осложнений.

Ученые из Австралии провели исследование, которое показало, что морские огурцы могут обладать ключевыми свойствами для того, чтобы избежать диабета 2 типа. Также они могут уменьшить осложнения, которые сопутствуют этому заболеванию, передает New Atlas.

В Азии люди давно увидели пользу для здоровья в употреблении морских огурцов, которые приходятся дальними родственниками морской звезде. Например, китайцы называют морской огурец, как "морской женьшень", что лишний раз указывает на его целебные свойства.

В более ранних исследованиях ученые уже выяснили, что морские огурцы могут разжижать кровь, снижать артериальное давление. Также они обладают противовоспалительными, антиоксидантными, противораковыми и заживляющими свойствами. Теперь же исследователи проверили, могут ли морские огурцы предотвращать развитие диабета 2 типа.

Науке уже давно известно, что когда жиры и/или белки соединяются с сахарами в кровотоке в процессе, который называется гликированием, тогда появляются вредные конечные продукты гликирования (КПГ). Большое содержание КПГ обычно связывают с заболеваниями сердца, почечной недостаточностью и болезнью Альцгеймера. У диабетиков в организме также вырабатывается большое количество КПГ, и они имеют свойство накапливаться.

"Мы знаем, что накопление КПГ вызывает осложнения диабета 2 типа, поэтому новая терапия могла бы снизить риск развития диабетических осложнений. Известно, что морские огурцы обладают перечнем терапевтических свойств, среди которых противовоспалительные и антиоксидантные. Учитывая все это, мы хотели проверить биологически активные соединения, полученные из морских огурцов, в качестве ингибиторов КПГ", — говорит соавтор исследования Пермал Део.

Для исследования был выбран вид морского огурца Holothuria scabra. Несколько экземпляров были приготовлены разными способами: одни высушили на солнце без соли, другие с солью, а третьи высушили и прокоптили.

После этого каждый морской огурец перетерли в порошок. После этого исследователи извлекли из порошка коллаген и добавили его в каждый экспериментальный препарат.

В итоге было обнаружено, что высушенный на солнце с солью огурец вызвал мощнейшее ингибирование КПГ (подавление, — ред.). По словам исследователей, это указывает на то, что решающую роль играет способ приготовления морского огурца.

Исследователи напоминают, что до 58% случаев диабета 2 типа можно предотвратить или отсрочить поддерживая здоровый вес, занимаясь физической активность и придерживаясь здоровой диеты. Теперь ученые не исключают, что Holothuria scabra также может быть использован для замедления развития диабета 2 типа.

"Полученные результаты указывают на то, что морские огурцы могут быть использованы в качестве пищевой добавки, которая поможет бороться с диабетом и его осложнениями", — подытожили ученые.

Напомним, недавно наночастицы открыли эффективный и сбалансированный путь для доставки инсулина. По словам ученых, новая технология поможет людям с диабетом 1 типа.