Первые симптомы артрита: врачи рассказали на что обратить внимание в первую очередь

Артрит не является универсальным заболеванием и его симптомы могут быть столь же разнообразны, как и его виды.

Национальный институт артрита и заболеваний опорно-двигательного аппарата и кожи, организация, известная своими исследованиями и глубокими познаниями в области здоровья суставов, утверждает, что артрит может вызывать широкий спектр симптомов, которые могут превратить повседневную деятельность в борьбу за каждый момент без боли. Доктор Пол ДеМарко, руководитель программы обучения ревматоидных больных института, подчеркивает важность понимания конкретного типа артрита, поскольку разные формы могут поражать различные участки тела, пишет HealthDay.

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Шпаргалка для понимания артрита может включать такие распространенные формы:

Воспалительный артрит;

Псориатический артрит;

Ревматоидный артрит;

Остеоартрит;

Подагра;

Ювенильный артрит;

Инфекционный артрит;

Реактивный артрит.

Разделение признаков этих видов артрита может облегчить выявление симптомов.

Воспалительный артрит — это то, что происходит, когда чрезмерно активная иммунная система атакует ваши суставы, вызывая воспаление. Симптомы могут включать утреннюю скованность, ощущение тепла вокруг пораженных суставов и воспаление кожи. Эти симптомы, как правило, чередуются между сильными вспышками и периодами покоя.

Псориатический артрит (ПА), как следует из названия, часто проявляется у людей, уже страдающих псориазом. Помимо скованности и боли в суставах, симптомы включают воспаление глаз, сильную усталость и повреждение ногтей. Отличительной особенностью ПсА является то, что он, как правило, не поражает одни и те же суставы симметрично с обеих сторон тела.

Ревматоидный артрит — это еще один захватчик иммунной системы. Как будто защитная система организма приняла ткани суставов за захватчиков и начала их атаковать. Суставы кистей, запястий и стоп — обычные мишени. Наряду со скованностью, болью и воспалением суставов, другие симптомы могут включать потерю аппетита и проблемы с легкими, сердцем, кожей, нервами и глазами. В отличие от ПА, ревматоидный артрит любит симметрию и поражает одни и те же суставы с обеих сторон тела.

Остеоартрит — это окончательное изнашивание суставов, как будто ваши суставы стареют быстрее вас. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, это самый распространенный вид артрита, которым страдают более 32 миллионов взрослых в одних только США. Симптомы начинаются медленно, а затем затягиваются, приводя к скованности, боли во время и после активности, нестабильным ощущениям в суставах и даже трудностям при стоянии или сидении.

Подагру можно сравнить с болезненным вторжением кристаллов: слишком большое количество мочевой кислоты в крови приводит к образованию кристаллов в суставах. Обычно поражается один сустав, например, стопа, голеностоп или колено. Симптомы могут включать сильную боль и отек.

Ювенильный артрит, несмотря на свое название, — это не одно, а целая группа заболеваний артритом, которые поражают детей в возрасте до 16 лет. Симптомы могут варьироваться от боли и скованности в суставах до воспаления глаз и проблем с пищеварением.

Инфекционный артрит, или септический артрит, — это поражение суставов, вызванное бактериальной, вирусной или грибковой инфекцией. Он чаще встречается у детей, чем у взрослых, и может привести к повышению температуры, болезненности суставов и ограничению амплитуды движений.

Реактивный артрит — это как призрак прошлой инфекции, симптомы которого проявляются после того, как первоначальная инфекция исчезла. Признаки могут включать боль и скованность в суставах, особенно в нижних конечностях, воспаление глаз и мочевыводящих путей, а также потерю веса.

В заключение доктор Кавитта Аллем, ревматолог клиники Скриппса, говорит, что, если вы испытываете припухлость или боль в суставах, или если что-то ограничивает вашу активность, пора обратиться к врачу. С появлением новых методов лечения артрита нет причин не лечить его и жертвовать возможностью заниматься тем, что вам нравится.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.