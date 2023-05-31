Костное увядание: врач рассказал о тихом убийце костей — некрозе

Часто маскируясь под такими псевдонимами, как остеонекроз или инфаркт кости, некроз разрушает здоровые кости, оставляя за собой след из переломов и боли.

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Подробно о действии некроза, его опасностях и лечении рассказал Health Day доктор Дэниел Визниа, доцент кафедры ортопедической хирургии и доцент кафедры машиностроения и материаловедения, специализирующийся на реконструктивной хирургии тазобедренного и коленного суставов.

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Представьте, что кости в нашем теле подобны оживленному городу, а кровеносные сосуды играют роль жизненно важных линий снабжения. Когда эти линии снабжения нарушаются, город или, в данном случае кость, увядает. Этот печальный сценарий и известен как аваскулярный некроз — тихий захватчик, который может вызвать безвременную гибель костных клеток.

Что же служит катализатором этого разрушающего кости состояния? Крошечные кровеносные сосуды, окружающие наши суставы, являются основной мишенью. Все, что угодно, от простого вывиха сустава до перелома или даже некоторые лекарства, например, высокие дозы стероидов, часто используемые при ревматических или легочных заболеваниях, могут нанести вред этим кровеносным сосудам. Вредные привычки, такие как чрезмерное употребление алкоголя, или некоторые заболевания, поражающие мелкие кровеносные сосуды, также могут сыграть ему на руку.

Факторы риска аваскулярного некроза разнообразны: от травм, употребления алкоголя, ВИЧ и даже COVID-19 до некоторых заболеваний, таких как серповидно-клеточная болезнь, нарушения свертываемости крови или облучение при раке.

Аваскулярный некроз может незаметно подкрасться к любому человеку, независимо от возраста. Его симптомы часто остаются незамеченными, и во многих случаях он обнаруживается только во время рутинного сканирования для выявления других медицинских проблем. Но когда болезнь все же дает о себе знать, это может быть как легкий дискомфорт в суставе, так и сильная боль. Даже на рентгеновском снимке это заболевание может оказаться неуловимым на ранних стадиях, и для его подтверждения требуется точная магнитно-резонансная или компьютерная томография.

Лечение аваскулярного некроза включает в себя различные медицинские и хирургические стратегии. Пациенты могут выбрать нехирургические методы лечения, например, бисфосфонаты — препараты для укрепления костной ткани или лекарства для лечения сопутствующих заболеваний, таких как нарушения свертываемости крови. Однако если сустав находится на грани разрушения, решающее значение приобретает хирургическое вмешательство.

Одна из таких операций, декомпрессия ядра, включает хирургическое удаление разрушающихся костных ядер с последующей заменой их здоровой костью, чтобы стимулировать рост новых кровеносных сосудов и костей. Медицинское сообщество постоянно внедряет новые технологии, такие как 3D-нацеливание и применение стволовых клеток, чтобы повысить эффективность этой операции. В некоторых случаях, например, в программе Йельского медицинского центра по лечению аваскулярного некроза и остеонекроза, также рекомендуется лечение гипербарическим кислородом для усиления омолаживающей силы стволовых клеток, чтобы предотвратить разрушение кости и потенциальную замену сустава.

К сожалению, когда сустав теряет свою круглую, гладкую форму, неизбежным следующим шагом становится операция по замене сустава. Хотя в целом операция проходит успешно, она чревата своими осложнениями, такими как отказ имплантата, инфекция или переломы.

Сокращает ли аваскулярный некроз продолжительность жизни человека? Как правило, нет. Большинство пациентов успешно восстанавливаются после операции и возвращаются к нормальной жизни. Но для тех, у кого есть определенные основные заболевания, повышающие риск развития аваскулярного некроза, без надлежащего лечения качество их жизни может ухудшиться.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.