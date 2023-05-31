Кісткове в'янення: лікар розповів про тихого вбивцю кісток - некроз

Часто маскуючись під такими псевдонімами, як остеонекроз або інфаркт кістки, некроз руйнує здорові кістки, залишаючи за собою слід із переломів і болю.

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Докладно про дію некрозу, його небезпеки та лікування розповів Health Day доктор Деніел Візніа, доцент кафедри ортопедичної хірургії та доцент кафедри машинобудування та матеріалознавства, що спеціалізується на реконструктивній хірургії тазостегнового та колінного суглобів.

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Уявіть, що кістки в нашому тілі подібні до жвавого міста, а кровоносні судини відіграють роль життєво важливих ліній постачання. Коли ці лінії постачання порушуються, місто або, в даному випадку кістка, в'яне. Цей сумний сценарій і відомий як аваскулярний некроз — тихий загарбник, який може викликати передчасну загибель кісткових клітин.

Що ж служить каталізатором цього стану, що руйнує кістки? Крихітні кровоносні судини, що оточують наші суглоби, є основною мішенню. Усе, що завгодно, від простого вивиху суглоба до перелому або навіть деякі ліки, наприклад, високі дози стероїдів, які часто використовують у разі ревматичних або легеневих захворювань, можуть завдати шкоди цим кровоносним судинам. Шкідливі звички, такі як надмірне вживання алкоголю, або деякі захворювання, що вражають дрібні кровоносні судини, також можуть зіграти йому на руку.

Фактори ризику аваскулярного некрозу різноманітні: від травм, вживання алкоголю, ВІЛ і навіть COVID-19 до деяких захворювань, як-от серпоподібно-клітинна хвороба, порушення згортання крові або опромінення під час раку.

Аваскулярний некроз може непомітно підкрастися до будь-якої людини, незалежно від віку. Його симптоми часто залишаються непоміченими, і в багатьох випадках він виявляється тільки під час рутинного сканування для виявлення інших медичних проблем. Але коли хвороба все ж таки дає про себе знати, це може бути як легкий дискомфорт у суглобі, так і сильний біль. Навіть на рентгенівському знімку це захворювання може виявитися невловимим на ранніх стадіях, і для його підтвердження потрібна точна магнітно-резонансна або комп'ютерна томографія.

Лікування аваскулярного некрозу охоплює різні медичні та хірургічні стратегії. Пацієнти можуть вибрати нехірургічні методи лікування, наприклад, бісфосфонати — препарати для зміцнення кісткової тканини або ліки для лікування супутніх захворювань, таких як порушення згортання крові. Однак якщо суглоб перебуває на межі руйнування, вирішального значення набуває хірургічне втручання.

Одна з таких операцій, декомпресія ядра, передбачає хірургічне видалення кісткових ядер, що руйнуються, з подальшою заміною їх здоровою кісткою, щоб стимулювати ріст нових кровоносних судин і кісток. Медичне співтовариство постійно впроваджує нові технології, такі як 3D-націлювання і застосування стовбурових клітин, щоб підвищити ефективність цієї операції. У деяких випадках, наприклад, у програмі Єльського медичного центру з лікування аваскулярного некрозу та остеонекрозу, також рекомендується лікування гіпербаричним киснем для посилення омолоджувальної сили стовбурових клітин, щоб запобігти руйнуванню кістки та потенційній заміні суглоба.

На жаль, коли суглоб втрачає свою круглу, гладку форму, неминучим наступним кроком стає операція із заміни суглоба. Хоча загалом операція проходить успішно, вона загрожує своїми ускладненнями, такими як відмова імплантату, інфекція або переломи.

Чи скорочує аваскулярний некроз тривалість життя людини? Як правило, ні. Більшість пацієнтів успішно відновлюються після операції і повертаються до нормального життя. Але для тих, у кого є певні основні захворювання, що підвищують ризик розвитку аваскулярного некрозу, без належного лікування якість їхнього життя може погіршитися.

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Важливо! Ця стаття заснована на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.