В самом сердце хаоса: мужчина пробыл в грозовых облаках ужасные 40 мин и сумел выжить

Вопреки расхожему мнению, пройти сквозь тучи пешком — невозможное дело. Если кто-то попытается это сделать, он неизбежно провалится насквозь, лишь почувствовав легкую сырость.

Кучево-дождевые облака господствуют как антагонисты небесного царства. Эти грозные образования, характеризующиеся высокими столбами турбулентных облачных слоев, обладают уникальной способностью генерировать гром, молнии и град. Зрительно они воплощают свою зловещую природу. В то время как большинство облаков не поднимаются более 2 000 метров, кучево-дождевые облака поднимаются до потрясающих 20 000 метров, образуя огромную структуру, похожую на наковальню, пишет IFLScience.

История подполковника Уильяма Рэнкина — прекрасное и в то же время ужасное свидетельство того, что происходит, когда попадаешь в облако. Среди немногих попавших в грозовое облако и выживших, чтобы рассказать об этом опыте, рассказ Рэнкина является ярким примером чрезвычайных последствий, с которыми можно столкнуться при таких обстоятельствах.

26 июля 1959 года подполковник Уильям Рэнкин вместе со своим вторым пилотом Гербертом Ноланом отправились в полет на своих самолетах F-8 Crusader в Южную Каролину. В полете они заметили, что впереди надвигаются грозные тучи. Мужчины предусмотрительно поднялись выше своих пиковых значений, достигнув высоты примерно 14 300 метров, чтобы обеспечить себе запас прочности.

Однако поднимаясь над ураганом, самолет Рэнкина неожиданно испытал загадочную неисправность, приведшую к отказу двигателя. Не имея скафандра, Рэнкин опасался, что его катапультируют в среду с пронизывающей температурой -50°C (-58°F) и недостатком кислорода, что делает воздух непригодным для дыхания.

Однако в 18:00 он не имел другого выхода. Набравшись мужества, Рэнкин активировал механизм катапультирования на высоте 14 300 метров, нечаянно потеряв одновременно перчатку, и приготовился к ужасным условиям, ожидавшим его за бортом.

В мгновение ока его глаза и уши начали кровоточить, поскольку резкая декомпрессия внутри защищенной капсулы подверглась внешнему давлению, что привело к раздутию живота. В условиях низких температур обморожение охватило его обнаженную руку, усугубив и без того опасные для жизни проблемы.

Поглощенный кучево-дождевым облаком, у Рэнкина не было ничего, кроме аварийного кислорода и парашюта, неприспособленного для бурного центра грозы. Он воздержался от немедленного раскрытия парашюта, понимая, что это могло бы привести к роковым последствиям.

Вместо этого он воспользовался барометром, автоматически выпустившим парашют, как только его высота снизилась примерно до 3,048 метров, молясь, чтобы он вырвался из лап грозы, прежде чем задохнуться или замерзнуть насмерть.

В рамках шторма Рэнкин столкнулся с, казалось бы, нескончаемым периодом хаоса, подчиненным бурным вихревым потокам, порождающим такие экстремальные погодные явления. Внутренняя работа этих опасных грозовых облаков остается окутанной научной неопределенностью, но восходящие потоки палящего воздуха оказались достаточно мощными, чтобы подбрасывать его, в то время как разрушительные град и молнии угрожали преждевременно завершить его существование.

Наконец, его парашют раскрылся, и Рэнкин решил, что спустился на высоту 3048 метров, но реальность значительно отличалась. Из-за колебаний внутреннего давления преждевременно сработал барометр, в результате чего Рэнкина подняло в небо, а восходящий поток захватил его парашют. Он неоднократно переживал дезориентирующий подъем и спуск, уклоняясь от опасных обломков льда, задерживая дыхание в воздухе, настолько насыщенном влагой, что утонуть казалось неизбежным.

К счастью, шторм в конце концов отпустил своего пленника, и Рэнкин начал спуск, пока столкновение с деревом внезапно не остановило его падение, и он ударился головой о ствол. Взглянув на часы, он увидел время – 6:40 вечера, что означало, что он провел примерно 40 минут в тисках облака.

Рэнкину удалось получить медицинскую помощь от обморожения, декомпрессионных травм и незначительных ранений. Примечательно, что он вышел из этого чрезвычайного испытания относительно невредимым.

Спустя почти пять десятилетий, в 2009 году, Рэнкин умер в возрасте 88 лет. После аварии он вернулся на военную службу и описал свой опыт в книге "Человек, оседлавший гром" ("The Man Who Rode the Thunder"). До сих пор он остается одним из двух людей, бросивших вызов обстоятельствам и выживших после такого невероятного подвига, свидетельствующего о сочетании чистого везения и мудрого решения не раскрывать парашют во время полета сквозь грозовой фронт.

