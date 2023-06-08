Опасное равновесие: эксперты выявили частые случаи сотрясений мозга в женской гимнастике

Изящный пируэт, потрясающее сальто назад, мощный опорный прыжок — эти маневры придают гимнастике привлекательность, но в настоящее время их рассматривают как возможную угрозу для здоровья мозга.

Команда исследователей во главе с доктором Стивеном Броглио из Центра сотрясений мозга Мичиганского университета подняла тревогу по поводу удивительно высокого уровня сотрясений мозга в женской гимнастике. Их исследование показало, что во время предсезонных соревнований в этом виде спорта был зафиксирован самый высокий уровень сотрясений мозга среди всех студенческих видов спорта, даже превосходящий футбол на 50%. Эти результаты были частью анализа, который охватывал шесть учебных лет, с 2013-2014 по 2018-2019 годы, пишет HealthDay.

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Ранее доктор Броглио и его команда уделяли основное внимание таким видам спорта, как футбол и хоккей, поскольку традиционно считалось, что они имеют самый высокий риск сотрясения мозга. Гимнастика никогда не входила в этот список, до сих пор. Полученные результаты оказались достаточно неожиданными, чтобы исследователи вновь обратили внимание на улучшение мер безопасности в этой дисциплине.

В данном исследовании рассматривались показатели сотрясений мозга, связанные со спортом в Национальной коллегиальной атлетической ассоциации, для предсезонного и регулярного сезонов.

В предсезонный период примерно девять из каждых 10 000 занятий гимнасток приводили к сотрясению мозга, по сравнению с примерно шестью из каждых 10 000 занятий в футболе. Хотя эта статистика может показаться тревожной, в исследовании также отмечается, что эти цифры меняются во время регулярного сезона, когда тренировки дополняются соревнованиями. Эти результаты все еще считаются предварительными, пока они не будут тщательно изучены и опубликованы.

Доктор Броглио, не являясь экспертом в области гимнастики, воздерживается от определения конкретных причин наблюдаемого всплеска предсезонных сотрясений мозга. Однако он уверяет, что тренеры не виноваты. Вместо этого он призывает к более тонкому разговору о существующих методах тренировок и введении новых упражнений в предсезонный период, которые потенциально могут представлять повышенный риск.

Одним из существенных пробелов в исследованиях сотрясения мозга, как отметил доктор Броглио, является недостаточное внимание к спортсменкам. Он надеется, что подобные исследования помогут подчеркнуть этот недостаток и вдохновят на более глубокое понимание женского спорта.

Что касается других результатов, то они оказались такими, как и ожидалось. Вслед за гимнастикой, футболом, мужским лакроссом, женским волейболом, женским баскетболом и женским футболом самые высокие показатели сотрясений мозга наблюдались в предсезонный период. Однако во время регулярного сезона эти рейтинги сместились, включив женский и мужской хоккей, мужскую борьбу и женский хоккей на траве.

В своем заключительном слове доктор Броглио напоминает нам, что все виды спорта связаны с определенным уровнем риска. Тем не менее, он утверждает: "Мы должны постоянно искать способы сделать спорт более безопасным. Мы хотим оптимизировать спортивные результаты, но здоровым и безопасным способом". Это мнение, несомненно, разделяют как спортсмены, так и любители спорта.

Ранее Фокус писал о том, что даже легкие черепно-мозговые травмы могут изменить мозг. После легкого сотрясения части мозга могут стать очень связанными и это способствует более длительным проявлениям симптомов болезни.

Также Фокус писал о том, что новое вещество в крови позволило обнаруживать повреждения мозга. Разоблачая скрытые клеточные повреждения, новые кровяные биомаркеры смогут гарантировать полную реабилитацию перенесшим операции людям.