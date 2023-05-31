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Технологии и наука

Шрамы разума: новые анализы крови способны обнаружить повреждение мозга

операция, хирургия, врачи
Фото: Depositphotos | Исследователи использовали биомаркеры в крови для оценки повреждений клеток головного мозга

Разоблачая скрытые клеточные повреждения, новые кровяные биомаркеры смогут гарантировать полную реабилитацию перенесшим операции людям.

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Для изучения последствий инвазивных операций, ученые вооружились новым инструментом — биомаркерами крови, выявляющие любые клеточные потери. Они предлагают микроскопический объектив для изучения скрытого мира внутри нашего мозга, который другие методы до сих пор не смогли осветить, пишет New Atlas.

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Наш человеческий мозг невероятно сложный, но удивительно хрупкий. И когда хирургия вторгается в эту обитель сознания, чтобы выселить нежелательных обитателей, таких как опухоли, она может непреднамеренно нанести побочный ущерб, заложив семена потенциальных неврологических проблем.

В настоящее время МРТ-сканирование служит в качестве послеоперационной оценки, выявляя любые кровотечения или участки с нарушенным кровоснабжением (ишемия). Однако их видение остается нечетким для микроскопического мира клеточной деятельности.

Команда медицинских исследователей из Гетеборгского университета решила эту проблему. Они разработали анализ крови, способный находить "сигнальные" биомаркеры — микроскопические признаки повреждений, которые ускользают от внимания МРТ. Ведущий ученый Исак Михельссон указывает на ограничения МРТ, когда речь идет о детальной информации о повреждении клеток. Новые биомаркеры могут стать ключом к восполнению этого пробела в знаниях, позволяя более точно и непредвзято оценить последствия операции по удалению опухоли мозга.

Команда Михаэльссона запустила свои сети в огромное море биомаркеров, сосредоточившись на тех, которые ранее были замечены в исследованиях нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и травматические повреждения мозга. Их внимание привлекли нейрофиламентный свет (НФС), глиальный фибриллярный кислый белок (ГФКБ) и белок тау.

НФС представляет собой предупреждающую вспышку, исходящую от поврежденных волокон нервных клеток, а его присутствие уже связывают с рассеянным склерозом. ГФКБ указывает на повреждение глиальных клеток — "закулисной команды" мозга. Белок тау, с другой стороны, является посланником от поврежденных нейронов, а неправильно функционирующие белки тау печально известны своим участием в развитии деменции.

В исследовании приняли участие 34 взрослых, которым предстояла операция по удалению глиомы — злокачественной опухоли, происходящей из глиальных клеток. Измерения биомаркеров НФС, ГФКБ и тау проводились до операции, сразу после нее, а также в послеоперационные дни.

Они обнаружили, что все три биомаркера имели заметный всплеск в первый послеоперационный день, причем НФС демонстрировал повышенное присутствие вплоть до десятого дня. Они также обнаружили связь между повышением уровней ГФКБ, тау и НФЛ в первый день и количеством ишемизированной ткани мозга, выявленным на МРТ-сканах после операции. Интересно, что у пациентов с новыми неврологическими нарушениями после операции уровни ГФКБ и НФС были выше.

Команда считает, что их открытие указывает на потенциал биомаркеров как нового метода оценки повреждений мозга, вызванных хирургическим вмешательством. Они даже могут сыграть роль в определении пациентов, нуждающихся в реабилитации после хирургического вмешательства для устранения неврологического дефицита.

Михельсон предполагает, что повышенные уровни биомаркеров могут указывать на потенциальные долгосрочные проблемы, такие как усталость мозга или когнитивные проблемы у пациентов. Если это так, то эти биомаркеры могут стать системой раннего предупреждения, обеспечивая пациентам своевременную реабилитацию.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.