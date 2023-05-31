Шрами розуму: нові аналізи крові здатні виявити пошкодження мозку

Викриваючи приховані клітинні пошкодження, нові кров'яні біомаркери зможуть гарантувати повну реабілітацію людям, які перенесли операції.

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Для вивчення наслідків інвазивних операцій, вчені озброїлися новим інструментом — біомаркерами крові, що виявляють будь-які клітинні втрати. Вони пропонують мікроскопічний об'єктив для вивчення прихованого світу всередині нашого мозку, який інші методи досі не змогли висвітлити, пише New Atlas.

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Наш людський мозок неймовірно складний, але напрочуд крихкий. І коли хірургія вторгається в цю обитель свідомості, щоб виселити небажаних мешканців, таких як пухлини, вона може ненавмисно завдати побічної шкоди, заклавши насіння потенційних неврологічних проблем.

Наразі МРТ-сканування слугує як післяопераційна оцінка, виявляючи будь-які кровотечі або ділянки з порушеним кровопостачанням (ішемія). Однак їхнє бачення залишається нечітким для мікроскопічного світу клітинної діяльності.

Команда медичних дослідників з Гетеборзького університету вирішила цю проблему. Вони розробили аналіз крові, здатний знаходити "сигнальні" біомаркери — мікроскопічні ознаки пошкоджень, які вислизають від уваги МРТ. Провідний вчений Ісак Міхельссон вказує на обмеження МРТ, коли йдеться про детальну інформацію про пошкодження клітин. Нові біомаркери можуть стати ключем до заповнення цієї прогалини в знаннях, даючи змогу точніше і неупереджено оцінити наслідки операції з видалення пухлини мозку.

Команда Міхаельссона запустила свої мережі у величезне море біомаркерів, зосередившись на тих, які раніше були помічені в дослідженнях нейродегенеративних захворювань, таких як хвороба Альцгеймера і травматичні пошкодження мозку. Їхню увагу привернули нейрофіламентне світло (НФС), гліальний фібрилярний кислий білок (ГФКБ) і білок тау.

НФС є попереджувальним спалахом, що виходить від пошкоджених волокон нервових клітин, а його присутність вже пов'язують із розсіяним склерозом. ГФКБ вказує на пошкодження гліальних клітин — "закулісної команди" мозку. Білок тау, з іншого боку, є посланцем від пошкоджених нейронів, а білки тау, які неправильно функціонують, сумно відомі своєю участю в розвитку деменції.

У дослідженні взяли участь 34 дорослих, на яких чекала операція з видалення гліоми — злоякісної пухлини, що походить із гліальних клітин. Вимірювання біомаркерів НФС, ГФКБ і тау проводили до операції, відразу після неї, а також у післяопераційні дні.

Вони виявили, що всі три біомаркери мали помітний сплеск у перший післяопераційний день, причому НФС демонстрував підвищену присутність аж до десятого дня. Вони також виявили зв'язок між підвищенням рівнів ГФКБ, тау та НФЛ у перший день і кількістю ішемізованої тканини мозку, виявленим на МРТ-сканах після операції. Цікаво, що у пацієнтів з новими неврологічними порушеннями після операції рівні ГФКБ і НФС були вищими.

Команда вважає, що їхнє відкриття вказує на потенціал біомаркерів як нового методу оцінки пошкоджень мозку, спричинених хірургічним втручанням. Вони навіть можуть зіграти роль у визначенні пацієнтів, які потребують реабілітації після хірургічного втручання для усунення неврологічного дефіциту.

Міхельсон припускає, що підвищені рівні біомаркерів можуть вказувати на потенційні довгострокові проблеми, як-от втома мозку або когнітивні проблеми у пацієнтів. Якщо це так, то ці біомаркери можуть стати системою раннього попередження, забезпечуючи пацієнтам своєчасну реабілітацію.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.