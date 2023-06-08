Мужское облысение: медики рассказали, какие существуют методы борьбы с потерей волос

Если вы заметили, что участков кожи без волос на голове стало больше, чем раньше, возможно, вы принадлежите к огромному количеству людей, страдающему от андрогенной алопеции, также известной как облысение по мужскому типу.

Данные авторитетной Кливлендской клиники свидетельствуют о том, что облысение у мужчин — далеко не редкость. Поэтому, если ваша линия волос редеет быстрее, чем ожидалось, не волнуйтесь. Вы не одиноки, и, что еще важнее, вы не беспомощны. Эксперты решили углубиться в мир мужского облысения — его происхождение, основные признаки и возможные стратегии борьбы с ним, пишет HealthDay.

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Итак, что такое облысение по мужскому типу?

По сути, облысение по мужскому типу — это особый тип выпадения волос, характеризующийся истончением и окончательным исчезновением волос, как правило, над ушами. По данным Американской академии дерматологии, это облысение развивается постепенно. Фактически, большинство мужчин сталкиваются с той или иной степенью потери волос в течение своей жизни.

Большинство мужчин впервые замечают исчезновение волос в возрасте около 30 лет, сообщает Клиника Кливленда, но это может произойти уже в подростковом возрасте. С годами вы с большей вероятностью заметите признаки облысения у мужчин.

Что провоцирует облысение у мужчин?

Чаще всего причиной облысения у мужчин является генетика. Риск развития этого заболевания часто связан с историей вашей семьи. Интересно, что гены по материнской линии могут влиять на вашу предрасположенность. Таким образом, состояние волос вашего деда по материнской линии может дать представление о будущем ваших волос.

Признаки облысения у мужчин

Признаки облысения у мужчин довольно просты, объясняет дерматолог Доун Дэвис из клиники Майо. "Сначала у мужчин наблюдается поредение в области висков, которое продолжается по направлению к задней части головы, — говорит она, — Эти участки облысения в конечном итоге сходятся к лысой точке возле волосяного валика на макушке головы".

Ключевым признаком облысения у мужчин является форма буквы "М", остающаяся в оставшихся волосах по мере распространения облысения. При взгляде сверху этот рисунок может быть явным признаком.

Стратегии борьбы с облысением у мужчин

Универсального и немедленного решения проблемы облысения у мужчин по-прежнему не существует. Однако процедуры, одобренные Американской академией дерматологии, могут замедлить дальнейшее выпадение волос и потенциально стимулировать их рост.

Доктор Эми Кассуф из Кливлендской клиники уверенно заявляет: "Последние достижения вселяют оптимизм в отношении лечения и профилактики различных форм облысения".

К распространенным препаратам для борьбы с этим заболеванием относятся миноксидил и финастерид, одобренные Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США. Рогаин действует путем расширения кровеносных сосудов, способствуя притоку крови к волосяным фолликулам. Пропеция, с другой стороны, действует на гормоны. Он препятствует превращению тестостерона в гормон DHT, который, как считается, способствует сокращению волосяных фолликулов.

Более инвазивные методы, такие как операция по пересадке волос, также являются вариантом. Во время этой процедуры на кожу головы пересаживаются здоровые волосы. Для достижения естественного результата может потребоваться несколько операций.

Другой подход — инъекции богатой тромбоцитами плазмы. При этом методе в кожу головы вводится ваша собственная плазма, что потенциально стимулирует рост волос.

Если вы предпочитаете неинвазивные методы, замаскировать поредевшие участки помогут стильные парики или стратегически подобранная прическа. Как только вы заметили выпадение волос, необходимо проконсультироваться с медицинским работником, чтобы узнать о возможных вариантах. Чем раньше вы начнете действовать, тем эффективнее вы сможете справиться с этой вездесущей проблемой.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.