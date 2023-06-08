Деревянный сувенир из мезолита: на стройке в Британии найден древний идол (фото)

Редкий резной деревянный артефакт был найден в Боксфорде, Англия. Артефакт, возрастом 6000 лет, был обнаружен во время строительных работ. Позже его передадут в Музей Западного Беркшира.

На строительной площадке, расположенной в графстве Беркшира откопали уникальный кусок древесины, украшенный загадочной резьбой. Этот исключительный деревянный артефакт привлек внимание благодаря своему сходству с известным Шигирским идолом, который считается древнейшим резным деревянным объектом из всех имеющихся, пишет Ancient Origins.

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Для сравнения, ранее древнейшим деревянным артефактом в Англии считался "Сладкий путь" — древняя тропа, расположенная на Сомерсетском холме. Датируемая примерно 3807 годом до н. э., в период неолита, она превысила впечатляющий возраст в 5 000 лет. Однако недавняя находка в Беркшире затмила этот рекорд, обнаружив значительный фрагмент дуба, который удивительно хорошо сохранился в торфе. Эксперты датируют его европейским периодом мезолита, более 6 000 лет назад.

Истоки этой интригующей истории можно проследить четыре года назад, когда землевладелец Дерек Фосетт взялся за строительство нового хозяйственного здания. Во время копания траншеи для фундамента хозяйственной постройки Фосетт заметил присутствие древесины и немедленно сообщил об этом окружному археологу Саре Орр. После осмотра Орр определила, что деревянный объект залегал примерно на 1,5 метра ниже поверхности земли, демонстрируя превосходную сохранность в окружающем торфе.

Фосетт и Орр тщательно промыли древесину, обнаружив необычные отметки, которые Орр описал как потенциально созданные человеком, а не естественные. Впоследствии Фосетт и Орр заручились поддержкой мультидисциплинарной команды археологов из "Исторической Англии" в сотрудничестве с учеными из Ноттингемской лаборатории датировки древесных колец и Центра изотопных исследований при Гронингенском университете.

Мезолитический деревянный сувенир Фото: Historic England / Judith Dobie

Команда тщательно измерила древесину, обнаружив, что она имеет длину один метр, ширину 42 сантиметра и толщину 20 сантиметров. Подвергнув древесину радиоуглеродному датированию и проанализировав ее древесные кольца, исследователи определили ее возраст между 4640 г. до н. э. и 4605 г. до н. э. с точностью до 95%.

Археологи из "Исторической Англии" сравнили стилистические элементы резных символов на дереве с декоративными мотивами, найденными на ранненеолитической керамике. Примечательно, что они также провели параллели со сложными пометками на чрезвычайно древнем Шигирском идоле.

Хотя точное значение символики, присутствующей как на Шигирском идоле, так и на недавно найденном дереве в Англии, остается исторической загадкой, их возраст, сложность и присущее им художественное мастерство дают ценное представление о развитии художественных и духовных практик в ранних человеческих обществах, предшествовавших эпохе неолита.

Мезолитический деревянный сувенир

После завершения научного исследования древесины Фосетт намерен передать этот редкий артефакт в Музей Западного Беркшира.

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