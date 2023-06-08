Вот ты какой, Фродо. Создана реконструкция лица "настоящего хоббита": он жил 60 тысяч лет назад (фото)

Ученые использовали останки давно вымершего никзорослого вида человека, чтобы восстановить его внешний вид.

Впервые скелет представителя ныне вымерших родственников современного человека обнаружили в Индонезии в 2003 году. Ученые дали название этому виду — человек флоресский или Homo floresiensis. Из-за своего низкого роста представителей этого вида назвали "хоббитами" по аналогии с героями произведений писателя Джона Толкина. Группа ученых решила воссоздать облик этого человека и в результате получилось действительно реалистичное изображение, пишет Daily Mail.

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Когда речь идет о хоббитах, то конечно же первое, что приходит в голову (даже если вы никогда не читали книг Толкина или не смотрели фильмы Питера Джексона, но все равно где-то могли о них слышать) – это маленькие существа из сказочного мира, созданного британским писателем.

Хоббиты реально жили на Земле, ведь именно такое прозвище получили представители давно вымершего вида древних людей Homo floresiensis, которые имели низкий рост Фото: Daily Mail

Но хоббиты реально жили на Земле, ведь именно такое прозвище получили представители давно вымершего вида древних людей, которые имели низкий рост. Еще 20 лет скелет такого человека нашли в Индонезии и тогда ученые считали, что он жил 20 тысяч лет назад. Но новые исследования показывают, что на самом деле этот "хоббит" жил 60 тысяч лет назад.

Авторы нового исследования, среди которых итальянские ученые и известный реконструктор лиц древних людей Сисеро Мораис из Бразилии, впервые создали реалистичный внешний вид человека, принадлежащего к вымершему виду древних людей. Для этого они использовали череп этого человека, чтобы сделать максимально точную реконструкцию.

Авторы нового исследования впервые создали реалистичный внешний вид человека, принадлежащего к вымершему виду древних людей Фото: Daily Mail

"Конечно же эти люди отличались от современного человека. Прозвище "хоббит" им очень хорошо подходит, ведь они имели рост примерно 1 метр. Мы считаем, что у них был менее выступающий нос, а область рта была немного шире, чем у современных людей. Мозг также у человека флоресского также был меньше, чем у нас", — говорит Мораис.

Для начала, как и во время предыдущих подобных работ, ученые создали компьютерную томографию черепа древнего человека. Но раньше Мораис и его коллеги использовали данные современных людей для понимания особенностей тех или иных частей лица, в том числе это касается и толщины кожи на определенных участках. Но для воссоздания внешнего вида человека флоресского требовался другой подход.

Для начала, как и во время предыдущих подобных работ, ученые создали компьютерную томографию черепа древнего человека Фото: Daily Mail

"Этот вид людей имел существенные отличия от нас, а потому нельзя было полностью полагаться на сравнительные данные с современными людьми. Поэтому во время реконструкции лица этого древнего человека мы впервые использовали данные, как людей, так и шимпанзе", — говорит Мораис.

"Конечно же эти люди отличались от современного человека. Прозвище "хоббит" им очень хорошо подходит, ведь они имели рост примерно 1 метр", — говорит Мораис Фото: Daily Mail

После этого ученые провели длительную и кропотливую работу по изучению структуры черепа вида Homo floresiensis и использовали отдельные особенности лиц людей и морд шимпанзе для перенесения их на реконструкцию лица человека флоресского.

"Мы считаем, что этот человек мог выглядеть именно так, как мы его показали. Это была очень сложная работа, но мы довольны результатом. Конечно есть некоторые элементы на лице древнего человека, которые напоминают, как современных людей, так и наших эволюционных предков", — говорит Мораис.

Ученые провели длительную работу по изучению структуры черепа вида Homo floresiensis Фото: Daily Mail

Ранее Фокус уже писал о новой реконструкции лица одного из самых известных фараонов, правивших в Древнем Египте. Этого фараона звали Тутанхамон и он был одним из самых молодых правителей древней страны за всю ее долгую историю. Хотя, судя по полученной реконструкции, Тутанхамон совсем не выглядит как руководитель огромного могущественного государства.

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