Скрытые на века: исследователи обнаружили кораблекрушения Средиземноморья, одному почти 2 тыс. лет

Многонациональная команда археологов из восьми стран — Алжира, Хорватии, Египта, Франции, Италии, Марокко, Испании и Туниса — собралась с целью тщательно исследовать затонувшие остатки кораблей, лежащих на дне Средиземного моря. Исследователи успешно обнаружили три ранее неизвестных кораблекрушения.

Используя передовые технологии, в том числе двух роботов и многолучевой гидролокатор, эксперты задокументировали остатки шести кораблекрушений, охватывающих период от античных времен до двадцатого века. Особо следует отметить, что три из этих затонувших кораблей были совершенно новыми находками, проливающими свет на морскую историю региона, пишет Arkeonews.

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Среди находок один корабль, по оценкам, происходит из периода между 100 г. до н. э. и 200 г. н. э., тогда как другие два датируются примерно началом ХХ века. Сегодня исследователи поделились своими важными находками во время пресс-конференции, состоявшейся в уважаемой штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.

Исследование, проведенное у побережья Сицилии, пошло по следам морских археологов Анны МакКанн и Роберта Балларда, которые между 1998 и 2000 годами сделали выдающееся открытие восьми затонувших кораблей на итальянском континентальном шельфе.

Кроме того, изображения с высоким разрешением были сделаны Артуром, роботом весом менее 80 кг, способным спускаться на глубину до 2 500 метров, и задокументировали три римских затонувших корабля, найденных ранее во время экспедиций Балларда-МакКанн в 1980-2000-х годах.

В своем стремлении к знаниям археологи посвятили свои усилия исследованию континентальных шельфов у берегов Туниса и Сицилии. Эти исследования проводились как отдельные проекты под руководством Туниса и Италии, соответственно. Именно вблизи рифа Кейт, региона Скеркийской банки, были найдены недавно обнаруженные затонувшие корабельные суда. Сложный характер этой местности издавна создавал навигационные трудности как для древних, так и для современных кораблей.

Расположенный вдоль одного из самых оживленных морских путей Средиземноморья, мелководный риф Кейт стал свидетелем прохождения бесчисленного количества кораблей на протяжении тысячелетий Фото: Unesco

Расположенный вдоль одного из самых оживленных морских путей Средиземноморья, мелководный риф Кейт стал свидетелем прохождения бесчисленного количества кораблей на протяжении тысячелетий. Поэтому неудивительно, что эта местность стала кладбищем кораблекрушений и прибыльным местом охоты для мародеров.

Элисон Фейно, археолог, связанная с ЮНЕСКО, прокомментировала находку: "Когда мы нашли новые корабли, это был момент облегчения благодаря коллективным усилиям, которые мы приложили. Приятно осознавать, что, несмотря на масштабные мародерства в этом регионе, здесь все еще можно извлечь ценные уроки, и есть сокровища, которые стоит защищать".

Значение находок невозможно переоценить: "Подводное наследие очень важно, — подчеркнула Фейно. — Вы думаете, что оно чрезвычайно защищено и недосягаемо, но оно довольно хрупкое, и даже малейшие изменения в окружающей среде или морском дне могут оказать очень опасное воздействие на него".

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