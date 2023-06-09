Ремонт удался. В Дании найден самый древний рунический камень под полом на кухне (фото)

В селе Мосекер, расположенном неподалеку от города Рандерс, во время обычного ремонта дома была сделана исключительная находка. Лене Брандт и ее муж Андерс Нильсен нашли гигантский рунический камень весом 900 килограммов, когда снимали старый пол на кухне в своем доме.

Эта неожиданная находка, имеющая невероятные два метра в длину и 80 сантиметров в ширину, может быть одним из самых древних рунических камней Дании. Признавая ценность камня, Национальный музей Дании официально классифицировал его как danefæ — термин, означающий клад — и с тех пор приступил к тщательным исследованиям, чтобы установить его точный возраст, пишет Arkeonews.

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Определение возраста камня имеет первостепенное значение, поскольку поможет установить, являются ли пять рун, выгравированных на его поверхности, началом или завершением надписи. Это различие имеет большое значение, ведь если руны обозначают начало текста, то камень, вероятно, принадлежит к древнейшей группе рунических камней Дании, что делает эту находку чрезвычайно редким явлением.

Рунические камни традиционно служили памятниками выдающимся личностям, и в случае с этим загадочным камнем надпись потенциально может относиться к лицу по имени Бьорн, Бьярн или Бирк. Разгадка истинного значения этих пяти рун, которые можно расшифровать как "aft bi", представляет интригующую головоломку для исследователей.

Окрестности Рандерса вызывают особый интерес у тех, кто увлекается рунами, поскольку в этом регионе было найдено аж 44 рунических камня.

Разгадка истинного значения этих пяти рун, которые можно расшифровать как "aft bi", представляет интригующую головоломку для исследователей Фото: Arkeonews

По всей стране задокументировано примерно 200 рунических камней эпохи викингов, самые древние из которых датируются 700-ми годами, а самые поздние — 900-ми годами.

Сейчас рунический камень временно хранится в музее Эстляндии, где его ждет дальнейший анализ, который прольет свет на его возраст и, возможно, откроет дополнительные сведения об эпохе викингов. Усердные усилия экспертов в этой области направлены на раскрытие тайн, хранящихся в этом выдающемся артефакте, способствуя нашему пониманию богатого исторического прошлого Дании.

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