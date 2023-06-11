Не приговор: причины и методы лечения cиндрома раздраженного кишечника

Врачи и эксперты рассказали о существующих методах выявления, причинах развития и способах лечения назойливого недуга.

Синдром раздраженного кишечника (СРК) можно сравнить с непрошеным гостем, который постоянно возвращается в дом вашего желудочно-кишечного тракта — это ваш желудок и кишечник. Врачи описывают этого непрошеного гостя как частого спутника у множества людей. Его визитной карточкой являются боли в животе, вздутие живота, повышенное газообразование и чередование приступов диареи и запора, пишет HealthDay.

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Страдая от СРК, вы имеете дело с постоянными проблемами с животом, которые возникают достаточно часто, чтобы заставить вас отменить планы, иногда внезапно. Это ежедневная реальность для тех, кто борется СРК, хроническим заболеванием, известным своими постоянными болями в животе, приступами диареи и запоров. Врачи решили объяснить более подробно, что такое СРК, кто им болеет, где он возникает в организме, почему он возникает и когда он обычно начинается.

Причины СРК до сих пор являются предметом многочисленных споров и исследований. По данным Национального института диабета и проблем пищеварения и почек (НИДППП), американской исследовательской организации, эксперты считают, что в этом случае в игру вступает множество факторов. Представьте это как неисправную линию связи между мозгом и кишечником, например, когда ваш сигнал WiFi не работает как раз в тот момент, когда вы собираетесь отправить важное письмо. Эта коммуникационная заминка может повлиять на продвижение пищи по пищеварительному тракту и на восприятие боли, даже от обычно безобидного количества газов или стула.

Другие факторы могут быть связаны с жизненным опытом, например, неприятная встреча может вызвать у вас чувство страха. Исследования показали, что травматические события в раннем возрасте, такие как жестокое обращение, связаны с повышенным риском развития СРК. Кроме того, в развитии СРК могут играть роль психические расстройства, такие как депрессия и тревожность, или даже специфические бактериальные инфекции. Это похоже на сложную головоломку с разными частями для разных людей, что усугубляет проблему понимания этого состояния.

Распознать СРК бывает непросто, о чем рассказывает доктор Дженнифер Вебстер, детский гастроэнтеролог из Детской больницы Филадельфии. Она сравнивает СРК с мигренью — нет точного теста, но боль и дискомфорт, которые испытывают больные, вполне реальны. Классические симптомы включают дискомфорт или спазмы в нижней части живота, вздутие живота, изменения в работе кишечника (включая диарею и запор), повышенное газообразование и ощущение неполного опорожнения кишечника, похожее на то, что задача осталась незавершенной. Некоторые люди могут также заметить слизь в стуле, что напоминает обнаружение неожиданного ингредиента в еде.

Думайте о лечении симптомов СРК как о настройке гитары. Как правильная настройка может улучшить качество звука, так и корректировка вашего рациона может существенно повлиять на симптомы СРК. Рекомендации НИДППП включают увеличение потребления продуктов, богатых растворимой клетчаткой, таких как овес, бананы и морковь — супергерои диетического мира.

Лечение СРК заключается в уменьшении симптомов, чтобы помочь страдающим вести как можно более нормальный образ жизни. Подобно выбору правильных инструментов для работы, ваш лечащий врач может рекомендовать различные варианты лечения в зависимости от ваших симптомов. Лекарства могут включать алосетрон, в основном для лечения тяжелого СРК у женщин, элюксадолин для уменьшения диареи, рифаксимин, антибиотик для лечения избыточного роста бактерий, лубипростон и линаклотид, которые облегчают работу кишечника, увеличивая секрецию жидкости в тонкой кишке.

С помощью правильных стратегий, диетических модификаций, лекарственных препаратов и профессиональной помощи вы сможете пройти свой путь к лучшему качеству жизни. Поэтому, несмотря на все трудности, помните, что СРК — это заболевание, которое нужно лечить, а не приговор на всю жизнь.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.