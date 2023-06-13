Древние артефакты железного века: на родине одеяла нашли доказательства производств ткани

Археологические раскопки, проведенные на строительной площадке в Эйншеме, обнаружили значительные исторические находки, в частности поселения железного века и ценные артефакты бронзового века. В частности, в окрестностях также были найдены грузики для вертикальных ткацких станков.

Между Уитни и Оксфордом раскопки обнаружили кремационное захоронение раннего бронзового века, содержащее характерную булавку из орлиной кости, изготовленную из кости беркута. Эта выдающаяся находка является единственным примером такой булавки, найденной в английском захоронении, пишет Arkeonews.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Кроме того, археологи обнаружили убедительные доказательства существования поселения среднего железного века на этом месте. Среди ключевых признаков — возможные круглые постройки, более поздние здания и вероятные вольеры для скота.

Круглые дома характеризовались неглубокими кольцевыми рвами, которые служили дренажными элементами, окружавшими центральное здание. В интерьере двух из этих круглых домов был обнаружен ряд ям и столбиков, которые, вероятно, использовались для удержания структурных элементов, таких как столбы для поддержки крыши.

В официальном заявлении о результатах раскопок Джо Баркер, руководитель проекта, отметил: "Кроме значительного количества керамики железного века, на этом месте была найдена коллекция артефактов из обожженной глины. Особый интерес представляют почти неповрежденный треугольный объект и фрагменты второго объекта, вероятно, похожей формы, извлеченные из столбиков, связанных с двумя круглыми домами".

Эти объекты, идентифицированные как грузики для ткацкого станка, использовались на вертикальных ткацких станках, что дает представление о текстильном производстве, которое происходило в этой местности.

Комментируя эти находки, советник Дункан Энрайт, член кабинета совета графства Оксфордшир по вопросам туризма и стратегии развития, отметил: "В регионе, известном одеялом Уитни, действительно увлекательно обнаруживать доказательства текстильного производства, достигающего тысячелетий. Несомненно, Западный Оксфордшир можно считать родиной одеяла".

Ранее Фокус писал о зашифрованном магическом артефакте императора: он может вызывать духов и даровать мудрость.

А также мы рассказывали о деревянном сувенире из мезолита: на строительстве в Британии нашли древнего идола.