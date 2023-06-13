Загадка на миллион: что известно о матери Клеопатры, последней царицы Древнего Египта

В поисках правды о родословной Клеопатры VII недостаток информации оставляет историков в неопределенности относительно личности ее матери. Однако исследования эпохи, известной как период Птолемеев, и имеющиеся исторические записи указывают на царицу Клеопатру V Трифена как на наиболее вероятного кандидата.

Существование Клеопатры V Трифена остается окутано тайной, как и ее современников во времена Птолемеев. Предполагают, что она жила в Александрии, но древнейшие папирусы, где упоминается ее имя, датируются 79 годом до н. э., когда она вышла замуж за Птолемея XII, правящего царя Египта, пишет Ancient Origins.

Исторические источники подают противоречивую информацию, называя ее то Клеопатрой V, то Клеопатрой VI. Это расхождение связано с распространенностью имени Клеопатра во времена Птолемеев, а в этой статье ее называют Клеопатрой Трифеной, или Клеопатрой V.

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К сожалению, продолжительность жизни Клеопатры V остается загадкой. Однако известно, что она провела десять лет во дворце царя в Александрии. Ее брак с Птолемеем XII состоялся вскоре после его восшествия на престол, несмотря на его далеко не идеальные качества правителя.

Птолемей XI, его предшественник, был свергнут с престола и впоследствии линчеван египетским народом, разъяренным убийством популярной и уважаемой царицы Береники III, которая также была его мачехой и соправительницей. Птолемей XII стал единственным мужским наследником династии Птолемеев после смерти Птолемея XI.

Птолемей XII разбивает своих врагов царской булавой Фото: Public Domain

Борьба с долгами перед Римской империей, внутренними конфликтами и угрозой превращения в римскую провинцию привела к тому, что Египет оказался в критическом положении. Именно на этом фоне новый царь заключил союз со своей двоюродной сестрой Клеопатрой Трифеной.

Относительно происхождения Трифены, то считалось, что она была дочерью либо Птолемея IX и Клеопатры Селены I, либо Птолемея X Александра и Береники III. Подсказки относительно этой неопределенности могут крыться в имени собственной дочери Клеопатры VII, Клеопатры Селены II, что предполагает возможность почтения памяти в честь ее бабушки. Отсутствие дальнейших объяснений укрепляет эту гипотезу, не оставляя никакой другой причины для Клеопатры VII назвать свою единственную дочь таким образом.

Береника III и Клеопатра Селена I Фото: Public Domain

Во время своего правления Птолемей XII и Трифена почитались как божественная пара. Хотя многие историки считают, что у них было три дочери — Клеопатра VI Трифена, Береника IV и Клеопатра VII, другие утверждают, что Птолемей XII был отцом трех детей от другой неизвестной женщины, а именно: Арсины, Птолемея XIII и Птолемея XIV.

Некоторые исследователи предполагают, что Трифена была матерью всех детей Птолемея, но это остается предположением. Рассказ Страбона противоречит этим представлениям, сообщая, что у Птолемея XII было лишь три дочери: Береника IV, Клеопатра VII и Арсиноя IV.

Альтернативная теория предполагает, что Птолемей развелся с Трифеной, что привело к ее уходу от общественной жизни в Александрии. Кроме того, предполагают, что ее судьба после 69 года до н. э. переплетается с историей соправителей, которые поддерживали Птолемея XII. Если рассказ Страбона точен и дочери по имени Клеопатра Трифена не было, то это означает, что жена фараона взяла на себя роль соправительницы, что, соответственно, изменило ее положение при дворе и глубоко повлияло на жизнь их семьи.

В 58 году до н. э. египетский народ потребовал от Птолемея XII отречения, что заставило его отказаться от престола, чтобы сохранить свою жизнь. Во время его отсутствия его соправители взяли на себя официальный контроль над Египтом. Трагически, но Трифена погибла через несколько месяцев в 57 году до н. э., вероятно, отравленная Береникой IV, которая стремилась сохранить единоличное господство на египетском престоле. Подробности этих событий остаются неизвестными, но после возвращения Птолемея XII в Египет через три года он вернулся на трон и приказал казнить Беренику.

Захоронение Клеопатры V Трифены, окутанное таинственной атмосферой, сопровождающей ее существование, вероятнее всего, произошло в мавзолее в Александрии. Была ли она похоронена в гробнице, связанной с Птолемеями, или в Соме, гробнице Александра Македонского, которая служила местом последнего упокоения для многих птолемеевских правителей, остается неизвестным.

Мать Клеопатри Клеопатра

Важно отметить, что Клеопатра VII очень отличалась от своего отца по характеру. Может ли этот контраст быть ключом к разгадке тайны личности Трифены? Была ли Клеопатра VII похожа на свою мать? Запутанное и фрагментарное генеалогическое дерево последней династии Птолемеев до сих пор страдает от пробелов в информации и постепенного угасания исторической памяти со временем.

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