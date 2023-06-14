Невероятный монстр. В Италии рыбак выловил гигантского 3-метрового сома-монстра

Мужчине потребовалось 40 минут, чтобы вытащить огромное существо из воды и теперь, возможно, он установил мировой рекорд.

Этот день начинался совершенно обычно для итальянского рыбака Алесандро Бьянкарди — мужчина отправился на рыбалку на реку По. В какой-то момент он почувствовал "мощную поклевку", но то, что произошло дальше, весьма удивило его, пишет Smithsonian Magazine.

По словам рыбака, он принялся вытягивать добычу из реки, однако столкнулся с сильным сопротивлением. Противостояние продлилось 40 минут, а затем мужчине все же удалось втащить улов в свою лодку — тут он понял, что зацепил "настоящего монстра".

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Бьянкарди чрезвычайно испугался, что может потерять улов, так как был совершенно один и столкнулся с "самым большим сомом, которого видел за 23 года". Однако ему все же удалось транспортировать существо на берег. Далее он позвонил друзьям, а затем в присутствии еще двух людей измерял гиганта.

Замеры показали, что гигантский сом достигает в длину 285 сантиметров, что примерно размером с небольшой грузовой фургон. Бьянкарди отмечает, что не стал взвешивать рыбу, чтобы избавить существо от еще большего стресса, а затем выпустил его обратно в реку. По словам рыбака, ему не хотелось убивать гиганта, ведь когда-то, он мог доставить другому рыбаку "такую же радость, как и ему".

Затем длину рыбы и фото доказательства Бьянкарди отправил в Международную ассоциацию рыболовов (IGFA), однако может пройти некоторое время прежде чем эксперты официально подтвердят и зарегистрируют рекорд. Поскольку рыбак отпустил улов, рыба претендует на рекорд ассоциации по продолжительности вылова и выпуска.

Отметим, что если замеры рыбака подтвердятся, этот гигантский сом будет на 4 сантиметра длиннее, чем текущий рекордсмен в этой категории. Любопытно, что предыдущий обладатель рекорда также был выловлен в реке По.

Исследователи отмечают, что эта река известна тем, что в ней обитают гигантские сомы. В данный момент она находится под угрозой высыхания, поскольку в этом районе все еще продолжается засуха. Ученые отмечают, что прошлым летом уровень воды в этой реке упал настолько, что обнажилась затонувшая баржа времен Второй мировой войны. Зимой ситуация немного облегчилась, однако в начале апреля уровень воды достиг 30-летнего сезонного минимума.

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