Без космического взрыва не обошлось: обнаружена самая быстрая звезда, убегающая из Млечного Пути

Астрономы обнаружили мертвую звезду, которая имеет невероятную скорость и покидает пределы нашей галактики.

Ученые из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, США, обнаружили сразу 4 новые звезды, которые с огромной скоростью улетают из Млечного Пути. Но среди них выделяются два рекордсмена. Звезда под названием J1235 улетает со скоростью в 1694 км/с, а самая быстрая из известных убегающих из нашей галактики звезд, названная J0927, улетает со скоростью в 2285 км/с. Эта скорость движения значительно превышает скорость, необходимую объекту для того, чтобы вылететь из Млечного Пути. Ученые считают, что эти звезды отправились в межгалактическое пространство в результате особого вида взрыва сверхновых, пишет ScienceAlert.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Некоторые звезды взрываются таким видом сверхновых, который называется сверхновые типа la. Но иногда сила этого взрыва может отправить другую звезду в далекий космический полет, что позволит ей, получив огромную скорость, покинуть пределы своей галактики.

Такое может происходить, например, в системе, состоящей из двух звезд белых карликов. Эти мертвые звезды появляются в результате смерти звезд, которые либо очень похожи на Солнце (наша звезда также превратится в белого карлика) либо имеют массу, которая до 8 раз больше массы нашей звезды.

Если белые карлики набирают массу, которая больше чем в 1,4 раза, чем имеет Солнце, то они взрываются таким видом сверхновых как сверхновые типа la. Это происходит, когда один белый карлик забирает очень много вещества у другой подобной звезды в двойной системе.

После взрыва сверхновой появляется сильная ударная волна и она заставляет звезду-донора вещества набрать огромную скорость и отправится в полет сначала через галактику, а затем и за ее пределы Фото: ScienceAlert

После подобного взрыва появляется сильная ударная волна и она заставляет звезду-донора вещества набрать огромную скорость и отправится в полет сначала через галактику, а затем и за ее пределы. Для того, чтобы покинут пределы Млечного Пути любому объекту нужно лететь со скоростью не менее чем 550 км/с. А такие убегающие звезды имеют скорость, которая превышает 1000 км/с.

В результате наблюдений за космосом американские астрономы обнаружили сразу 4 новые убегающие из нашей галактики звезды, среди которых есть два рекордсмена. Звезда под названием J1235 улетает со скоростью в 1694 км/с, а самая быстрая из известных убегающих из нашей галактики звезд, названная J0927, улетает со скоростью в 2285 км/с. Ученые считают, что на самом деле за всю историю Млечного Пути в межгалактическое пространство улетело более 10 млн звезд.

В то же время астрономы указывают на тот факт, что в нашей галактике есть звезды, которые имеют намного большую скорость движения – до 24 тысяч км/с. Но эти звезды вращаются вокруг огромной черной дыры в центре Млечного Пути и постепенно приближаются к ней. И самое главное пока эти звезды не собираются покидать пределы нашей галактики, если конечно ничто не подтолкнет их к этому.

Ученые говорят, что среди убегающих из галактики звезд имеются не только белые карлики, но и другие типы подобных объектов, но некоторые из них еще предстоит обнаружить.

Фокус уже писал о том, что ученые рассказали, насколько долго могут жить звезды. Оказывается, что некоторые звезды могут жить так долго, что эта цифра превышает в тысяч раз нынешний возраст нашей Вселенной.

Также Фокус писал о необычном поведение одной из самых ярких звезд в созвездии Ориона. Эта звезда находится относительно близко к Земле и может взорваться сверхновой.