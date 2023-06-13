Миллионеры и миллиардеры: насколько долго могут жить звезды во Вселенной

Похожие на Солнце звезды живут примерно 10 млрд лет, а нашей Вселенной всего 13,8 миллиарда лет. Так какой же максимальный срок жизни звезды?

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Все звезды во Вселенной имеют разные размеры, цвет и массу, а также имеют свой срок жизни. Если наше Солнце, которое уже существует примерно 4,6 млрд лет и проживет еще 5 млрд лет, все же есть звезды, которые могут прожить намного дольше, пишет Big Think.

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Звезды бывают самых разных размеров и имеют разную массу, а также продолжительность жизни. Нашей Вселенная уже 13,8 млрд лет и за это время, как считают ученые в космосе появилось более секстиллиона звезд. Но это только в наблюдаемой нами Вселенной. Хотя многие из этих звезд уже умерли, большинство из них все еще живы, и некоторые из них переживут наше Солнце, которое умрет примерно через 5 млрд лет, превратившись в белого карлика.

Солнце проживет еще примерно 5 млрд лет Фото: NASA

Внутри звезд существуют две силы, которые уравновешивают друг друга:

сила гравитации, которая притягивает каждую частицу внутри звезды к центру;

внешнее давление от излучения, которое возникает из-за термоядерной реакции реакций в ядре звезды.

Если эти силы выходят из равновесия, то звезда будет либо расширяться, либо сжиматься до тех пор, пока не будет достигнуто состояние равновесия. По словам ученых, чем меньшую массу имеет звезда, тем дольше она может жить, в то время как самые массивные звезды, несмотря на то, что у них больше топлива для поддержания термоядерной реакции, сжигают его быстрее, а потому живут меньше.

Сколько могут жить звезды?

Звезды по похожие по размерам на Солнце, живут в основном от 10 до 12 млрд лет.

Звезды, масса которых в 2 раза больше массы Солнца, но при этом их средний размер составляет в среднем в 1,7 раз больше размера Солнца, живут примерно 1,5 млрд лет.

Звезды, масса которых в 10 раз больше Солнца, имеют средний размер в 9 раз больше размера Солнца и живут примерно 20-40 млн лет.

Например, звезды, масса которых превышает массу Солнца в сотни раз (по размерам они такие же огромные), могут прожить всего 1-2 млн лет, после чего взрываются сверхновой или гиперновой.

Звезды, масса которых превышает массу Солнца в сотни раз, могут прожить всего 1-2 млн лет, после чего взрываются сверхновой Фото: BBC

Звезды-долгожители

Во Вселенной существуют звезды, которые немного похожи на Солнце, но гораздо холоднее нашей звезды — это красные карлики. Их масса может составлять от 10 до 40% массы Солнца. Таких звезд в космосе насчитывается до 80% из всех подобных объектов.

Астрономы предполагают, что красные карлики с массой в примерно 10% от массы Солнца могут прожить до 200 млрд лет. А это в 14 раз больше нынешнего возраста Вселенной. Такие красные карлики по размерам чуть больше Юпитера и излучают очень мало света. Ближайшим к нам примером такой звезды является Проксима Центавра, которая имеет всего 12% массы Солнца.

В то же время, если Солнце в конце своей жизни сначала увеличатся до огромных размеров, а затем сожмется до маленькой мертвой звезды белого карлика, то с красными карликами этого не произойдет. Когда в этих звездах закончится топливо для поддержания термоядерной реакции, то они сразу сожмутся в сферу размером с Землю и станут гелиевыми белыми карликами.

Астрономы предполагают, что красные карлики с массой в примерно 10% от массы Солнца могут прожить до 200 млрд лет Фото: wikipedia

Звезды, которые могут существовать дольше всего

Самым маленьким красным карликом считается звезда 2MASS J0523−1403, расположенная на расстоянии в 41 световой год от нас. Эта звезда:

в 68 раз больше Юпитера по массе;

излучает всего 0,014% всего света Солнца;

всего на 1% больше по размеру, чем Юпитер.

По словам ученых, такие самые маленькие красные карлики, если никакие внешние силы не будут влиять на их эволюцию, могут прожить триллионы лет. Астрономы считают, что такие звезды могут прожить минимум 20 трлн лет, а максимум – 380 трлн лет.

Но это не обязательно означает, что через 380 триллионов лет не будет вообще звезд. Во Вселенной все еще появляются новые звезды и так же они будут появляться и через миллиарды, и через триллионы лет.

Хотя еще неизвестно, что произойдет с нашей Вселенной в очень далеком будущем. Ведь некоторые ученые считают, что она также имеет свой срок жизни. Как уже писал Фокус, одна из новых теорий говорит о том, что весь космос уже постепенно исчезает и ученые описали как именно это происходит.