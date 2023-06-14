Виновны неандертальцы: как предки человека "испортили" ДНК

Ученые сделали открытие своеобразного расстройства здоровья у современных людей, установив связь между генетическим материалом неандертальцев и контрактурой Дюпюитрена. Это расстройство, известное как болезнь викингов, характеризуется постоянным сгибанием определенных пальцев под углом.

Неандертальцы, населявшие Европу примерно 40 000-50 000 лет назад, вероятно, страдали этой формой заболевания и передали свою склонность к ней из-за генетического смешения с людьми Северной Европы, пишет Ancient Origins.

Недавние исследования показывают значительно более высокий уровень заболеваемости болезнью Дюпюитрена среди североевропейского происхождения по сравнению с теми, кто имеет африканское происхождение. Термин "болезнь викингов" происходит от ее распространенности среди норвежцев. Приблизительно 30 процентов норвежцев в возрасте старше 60 лет имеют симптомы болезни Дюпюитрена, которые обычно поражают средний и/или безымянный пальцы.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Скрещивание между неандертальцами и современными людьми происходило преимущественно в Европе между 42 000 и 65 000 лет назад, поскольку африканские популяции оставались изолированными от неандертальцев, проживавших только в Евразии. Как следствие сегодня люди африканского происхождения имеют лишь незначительное количество неандертальской ДНК.

Датское исследование близнецов, проведенное в 1999 году, показало, что болезнь Дюпюитрена в значительной степени зависит от наследственности с оценочным коэффициентом наследуемости 80 процентов. Хотя выявлены и другие факторы риска, такие как возраст, употребление алкоголя и диабет, генетическая предрасположенность остается необходимым компонентом.

Поэтому можно заключить, что наличие генетического материала неандертальцев, интегрированного в гене человека, является основной причиной этого состояния. Именно распространенность болезни Дюпюитрена среди северных европейцев заинтриговала ученых, побуждая их изучить ее генетическое происхождение.

Чтобы облегчить свое исследование, команда под руководством Хьюго Зеберга проанализировала данные 7871 человека с диагнозом болезни Дюпюитрена и 645880 контрольных лиц из Британского биобанка, коллекции FinnGen R7 и Мичиганской геномической инициативы. Их целью было выявить генетические варианты, связанные с болезнью Дюпюитрена.

Путем сравнительного анализа исследователи обнаружили 61 генетический вариант, связанный с болезнью викингов, три из которых прослежены еще у неандертальцев. Примечательно, что второй и третий теснейшим образом связанные варианты происходят от неандертальцев, что свидетельствует об их повышенной предрасположенности к болезни Дюпюитрена.

Исследование показало, что примерно два процента генома человека состоит из ДНК, унаследованной от неандертальских предков. Этот генетический вклад оказал существенное влияние на развитие человека. Корреляция между так называемой болезнью викингов и генами неандертальцев неудивительна, поскольку предыдущие исследования выявили подобные связи между генетическим материалом неандертальцев и различными состояниями здоровья человека.

Гены неандертальцев в большинстве своем сосредоточены в участках, отвечающих за развитие кожи и волос человека. Ученые предполагают, что эта ДНК получена и передана из-за преимуществ в выживании. Вклад неандертальцев, возможно, обеспечил людям способность отращивать более густые волосы и кожу, защищая их от холодного климата, с которым они столкнулись во время миграции из Африки в Евразию.

Учитывая предположения, лежащие в основе этой теории, удивительно, что гены неандертальцев, связанные с повышенным риском заболеваний, сохранились в человеческих популяциях. Казалось бы, такая ДНК должна уменьшать шансы на выживание, а не увеличивать их.

Вполне возможно, что выживание неандертальских генов у людей является результатом случайного стечения обстоятельств, которое в одних случаях дает преимущества, а в других повышает уязвимость.

Ранее Фокус писал, когда впервые появился рак у человека. Оказывается, это произошло почти 2 млн. лет назад.

А также мы рассказывали, что не только неандертальцы хоронили своих умерших.