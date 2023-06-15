Здесь могут быть инопланетяне. На спутнике Сатурна обнаружены элементы необходимые для жизни

Ученые обнаружили фосфаты на Энцеладе, а это значит, что в океане этого спутника могут существовать внеземные микроорганизмы.

Шестой по величине спутник Сатурна Энцелад представляет собой сферу диаметром примерно 500 км, покрытую ледяной корой, под которой находится океан из жидкой соленой воды. Согласно исследованию, опубликованному группой ученых в журнале Nature, в этой воде в растворенном виде находятся фосфаты. А фосфор является одним из ключевых химических элементов для возникновения жизни. То есть, как считают ученые, внеземная жизнь может все-таки скрываться в подземном океане спутника Сатурна, пишет Daily Mail.

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Хотя Энцелад был открыт еще в 1789 году до 2005 года об этом спутнике Сатурна было практически ничего не известно. Только когда его изучил космический аппарат "Кассини" астрономы получили более точное представление о том, чем на самом деле является Энцелад.

Одним из важнейших открытий, которые ученые сделали с помощью данных "Кассини", было то, что под ледяной корой спутника толщиной в примерно 30 км находится океан из жидкой воды. Также космический аппарат обнаружил, что на поверхности Энцелада существуют большие трещины, сквозь которые в космос в виде гейзеров вырываются потоки ледяных частиц и водяного пара. Как предполагают ученые эти гейзеры выходят из верхнего слоя подземного океана.

На поверхности Энцелада существуют большие трещины, сквозь которые в космос в виде гейзеров вырываются потоки ледяных частиц и водяного пара Фото: NASA

В сентябре 2017 года аппарат "Кассини" закончил свою миссию по исследованию Сатурна и его спутников и сгорел в атмосфере газового гиганта. Но с тех пор ученые продолжают анализировать полученные данные и делают новые открытия. Таким новым открытием является то, что в подземном океане Энцелада существуют фосфаты, то есть фосфор в виде особых соединений и этого элемента на спутнике Сатурна в 100 раз больше, чем в океанах на Земле.

Шестой по величине спутник Сатурна Энцелад представляет собой сферу диаметром примерно 500 км, покрытую ледяной корой, под которой находится океан из жидкой соленой воды Фото: NASA

По словам ученых, фосфор является одним из ключевых элементов для возникновения и существования жизни наряду с углеродом, водородом, азотом, кислородом и серой. На Земле фосфор обеспечивает растения примерно 25% питательных веществ, которые необходимы их для развития. Также фосфор необходим для создания ДНК и РНК, клеточных мембран и соединения, которое переносит энергию в клетках живых организмов.

Ученые пришли к выводу, что фосфаты растворены в жидкой воде подземного океана Энцелада в виде соли. Самое интересное, что астрономы впервые обнаружили наличие фосфора в океане на другом планетарном теле, ведь его существование подтверждено только в океанах Земли.

Только будущие космические миссии к Энцеладу смогут доказать или опровергнуть тот факт, что на спутнике Сатурна существует жизнь Фото: NASA

В то же время авторы исследования указывают на то, что наличие большого количества фосфатов на Энцеладе не говорит о том, что там действительно есть внеземная жизнь. Это открытие лишь усиливает вероятность того, что она могла там появится и эволюционировать, ведь на спутнике Сатурна есть необходимые для этого условия.

Только будущие космические миссии к Энцеладу смогут доказать или опровергнуть тот факт, что на спутнике Сатурна существует жизнь. И если внеземные микроорганизмы здесь живут, то они скорее всего скрываются в верхнем слое океана на Энцеладе, считают ученые.

Как уже писал Фокус, ученые обнаружили огромное извержение ледяных частиц и водяного пара на Энцеладе и оказалось, что такие выбросы улетают гораздо дальше в космос, чем считалось.

Также Фокус писал о том, что ученые рассказали, почему поверхность некоторых спутников Сатурна и Юпитера такая ровная и гладкая.

Напоминаем, что ученые из NASA уже создали специального робота, который поможет не просто в исследовании Энцелада, а сможет обнаружить здесь внеземную жизнь, если она существует.