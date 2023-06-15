Стейки и котлеты разрушают нашу ДНК: ученые предупреждают об опасности "подхватить" рак

Исследователи выяснили, как пища, приготовленная на сильном огнем, влияет на человеческий организм.

Медицина давно знает о вреде красного мяса и жареной пищи для здоровья человека, но команда ученых из Стэнфорда открыла еще один механизм того, как вся эта еда наносит урон организму. Об этом сообщает New Atlas.

Исследователи выяснили, что приготовление пищи на сильном огне повреждает ее ДНК, что в свою очередь, может повреждать ДНК человека, повышая риск развития рака и других болезней.

Несмотря на то, что красное мясо и имеет некоторую питательную ценность, его частое употребление связывают с ростом риска сердечных заболеваний, некоторых видов рака и хронических заболеваний. Красное мясо классифицируется ВОЗ как "вероятный" канцероген группы 2А из-за высокого содержания химических веществ и молекул, взывающих рак у людей.

Новое исследование показало ранее неизвестный механизм того, как жаренное мясо и другие продукты могут увеличивать риск рака.

Дело в том, что большая часть продуктов, которые мы ежедневно употребляем, содержит ДНК. Мясо, овощи, фрукты, рыба, птица и так далее – все это когда-то было живыми организмами, которые как мы знаем, содержат ДНК. Когда же эти продукты готовятся при высоких температурах, имеющаяся в них ДНК повреждается.

Ученые полагают, что фрагмента поврежденной ДНК из продуктов питания потенциально могут вызывать мутации в ДНК людей.

Ранее исследования уже показывали, что прожарка продуктов может вызывать повреждения в нашей ДНК, но виновниками считались так называемые реактивные молекулы, которые образуются в большом количестве в организме человека после употребления таких продуктов.

Последнее же исследование говорит, что открытый механизм является более серьезным фактором повреждения ДНК, потому как нуклеотиды из ДНК продуктов легче проникают в наши клетки во время пищеварения.

"Готовка может повреждать ДНК в продуктах, а их употребление может быть источником генетического риска", — говорит старший автор исследования Эрик Кул.

Свою теорию команда проверила на выращенных в лаборатории клетках человека и мышах. Для эксперимента был взять говяжий фарш, свиной фарш и картофель. Все эти продукты приготовили разными способами: варили при температуре 100 °C в течение 15 минут, жарили при 220 °C на протяжении 20 минут. После всего ученые извлекли ДНК из приготовленных продуктов и исследовали его.

Как и предполагалось, более высокие температуры при обработке вызвали больший ущерб ДНК. Также оказалось, что картофель содержал меньше повреждений ДНК, чем мясо и ученые пока не могут назвать причины.

Исследователи подтвердили, что два наиболее распространенных типа повреждений ДНК, которые наблюдались в образцах, токсичны и могут повышать риск рака.

После этого, клетки человека и мышей были подвергнуты воздействию поврежденной ДНК из приготовленной еды. Эксперимент подтвердил теорию и показал, как поврежденная ДНК продуктов повреждает в свою очередь, человеческие клетки и тонкий кишечник мышей.

Команда также подчеркивает, что несмотря на полученные данные, предстоит еще много работы. Ученые признают, что необходимо исследовать более широкий спектр продуктов и методов их приготовления. Также нужно выяснить долгосрочное влияние более низких доз, как это происходит в реальной жизни, а не краткосрочных высоких доз, как в проведенном эксперименте.

Напомним, недавно ученые обнаружили, когда впервые появился рак у человека. Считается, что первые свидетельства о раке 1,7 миллиона лет.