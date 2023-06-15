Парк Юрского периода. Ученые наконец-то ответили, можем ли мы действительно воскресить динозавров

Возможно ли клонировать динозавра или найти другой способ вернуть динозавров? Хотя "Парк Юрского периода" представил идею извлечения ДНК динозавров из комара, попавшего в янтарь, реальность такова, что мы еще не нашли ни одной ДНК динозавров.

Самому старому образцу ДНК в ископаемых останках всего около миллиона лет, тогда как динозавры вымерли 66 миллионов лет назад. Однако у динозавров сохранились эритроциты и другие элементы мягких тканей, которые могут предложить потенциальные пути для получения ДНК в будущем, пишет IFLScience.

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Среди альтернативных методов, которые исследуются, — обратная инженерия, когда генетикой птиц манипулируют, чтобы получить что-то похожее на динозавра, поскольку птицы считаются прямыми потомками динозавров.

Что касается использования законсервированных в янтаре комаров, то, хотя внешняя хитиновая шелуха насекомых может быть найдена, внутреннее содержимое, в том числе кровь, не сохраняется. Однако комар, сохранившийся в озерном осадке, содержал продукты распада гемоглобина, что указывает на наличие крови, хотя он и не из той же эпохи, что и динозавры.

Концепция использования ДНК лягушки для заполнения пробелов в геноме динозавра, как это показано в "Парке Юрского периода", имеет несколько серьезных недостатков. Чтобы идентифицировать недостающие части генома, для начала нужно иметь полный геном.

Кроме того, лягушки являются маловероятным выбором, поскольку птицы являются более близкими родственниками динозавров. Нарратив фильма требовал, чтобы динозавры могли менять пол и размножаться, что некоторые лягушки могут делать, но этот выбор не учитывал более тесные генетические связи между динозаврами и людьми.

Colossal Biosciences, как компания, занимающаяся вымиранием и сохранением видов, стремится вернуть вымершие виды, понимая гены, связанные с ключевыми физическими признаками. Они сосредоточены на таких животных, как шерстистый мамонт, тилацин и додо. Для получения древней ДНК вымершего вида необходимы образцы тканей, что может быть сложной задачей, в зависимости от условий и возраста образцов. Построение эталонного генома из этих образцов имеет решающее значение.

Когда речь идет о возвращении динозавров, необходимо учитывать многочисленные вызовы. Динозавры существовали в течение огромного периода времени, и разные виды жили в разные времена. Сосуществование различных динозавров было бы своеобразным, поскольку многие из них уже вымерли, когда другие бродили по Земле. Кроме того, возникает вопрос питания, поскольку трава, которая является привычным источником пищи сегодня, во времена динозавров еще не развилась.

Строение зубов динозавров и их способность непрерывно менять зубы в течение всей жизни также вызывает беспокойство относительно потенциальных проблем, связанных с употреблением травы или с новыми видами растений.

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