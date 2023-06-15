Правил Новым Южным Уэльсом. Ученые обнаружили останки гигантской ящерицы в Австралии

Недавняя находка окаменелостей пролила свет на удивительный вид сцинка, который когда-то обитал в регионе Новый Южный Уэльс, Австралия. Эти окаменелости принадлежат вымершей рептилии, которая отличалась чрезвычайными размерами, шипастой броней и грозными челюстями.

Первые находки появились в 2009 и 2013 годах, когда исследователи из Университета Флиндерса наткнулись на две загадочные окаменелости в Веллингтонских пещерах, расположенных в Новом Южном Уэльсе. Хотя они напоминали сцинок, тип ящериц, они выделялись своими необычно большими размерами, пишет Arkeonews.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Недавно во время следующих раскопок на том же месте были найдены десятки подобных окаменелостей, что позволило провести всесторонний анализ, который провели Кайла Торн и ее команда из Музея Западной Австралии в Перте. Их исследование показало, что все эти окаменелости принадлежали к одному вымершему виду, научно известному как Tiliqua frangens. Примечательно, что этот вид сцинков был примерно в тысячу раз тяжелее своих современных собратьев.

Ящерица, о которой идет речь, процветала в эпоху плейстоцена, сосуществуя с другими известными представителями мегафауны, такими как сумчатые львы, дипротодоны и короткомордые кенгуру. Это свидетельствует о том, что даже меньшие по размеру организмы подверглись значительному расширению в то время.

Сравнивая размеры тела двух видов, Торн и ее коллеги подсчитали, что вымерший сцинк весил примерно 2,3 килограмма Фото: Mike Gardner, Flinders University

Изучение структуры его зубов позволяет предположить, что сцинк, вероятно, питался преимущественно травоядной пищей, подобно современным черепашкам. Предполагают, что рептилия имела сильные челюсти, чтобы потреблять твердые растительные материалы, такие как волокнистые растения или сухофрукты и орехи в течение летних месяцев.

Ближайший живой родственник этого гигантского сцинка — Tiliqua rugosa, также известный как островерхий сцинк, обитающий в засушливых регионах Нового Южного Уэльса и других частях южной Австралии.

Сравнивая размеры тела двух видов, Торн и ее коллеги подсчитали, что вымерший сцинк весил примерно 2,3 килограмма. Это резко контрастирует со средним весом современных сцинков, который обычно составляет около 2 граммов. Самый тяжелый из вымерших сцинков, черепашник, достигает лишь килограмма.

Ранее Фокус писал, что ученые открыли новый вид древних животных, и он ужасает. Это микс дельфина и слона в одном теле.

А также мы рассказывали о загадочной древней морской рептилии в возрасте 240 млн лет. Ученые отмечают, что находка переписывает историю.