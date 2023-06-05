Переписывают историю: ученые идентифицировали загадочную древнюю морскую рептилию, которой 240 млн лет

Выявлено, что окаменелости демонстрируют высокий рентгеновский контраст благодаря наличию сульфатных минералов, в частности, сульфатного барита. Эти находки не только демонстрируют эффективность рентгеновских методов, но и проливают свет на условия, создающие окаменелость. Исследователи ожидают, что этот метод даст ценную информацию о древней жизни.

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Новые результаты недавнего научного исследования, проведенного в Норвежском архипелаге, проливают свет на чрезвычайную пригодность серных минералов, найденных в этом регионе, для радиографии. Окаменелости, происходящие из среднетриасовой формации Ботнехейя на Шпицбергене, Норвегия, были предметом тщательного исследования группы под руководством Виктории С. Энгельшиона из Университета Осло. Эти важные результаты свидетельствуют о том, что использование рентгеновского анализа может дать неоценимую информацию о тайнах древней жизни, пишет SciTechDaily.

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В сфере палеонтологических исследований эффективность рентгеновских методов, применяемых для исследования хорошо сохранившихся ископаемых останков, в значительной степени зависит от качества самой сохранности, которая в разных геологических объектах существенно варьируется.

Исследование, проведенное Энгельшьон и ее командой, показало, что окаменелости, полученные из Ботнехейской формации, имеют отличные характеристики, которые делают их исключительно пригодными для радиографической визуализации.

Центральное место в этом исследовании занимает окаменелая морская рептилия, останки которой спрессованы и замурованы в сланце, существовавшая примерно 240 миллионов лет назад, когда регион Шпицбергена был погружен под широкие океанские просторы. После гибели рептилии она опустилась на морское дно и постепенно погребена в слоях осадочного ила, что привело к заметному уплощению ее формы с течением времени.

Истинная принадлежность этой окаменелости, впервые найденной в 2008 году, остается предметом постоянных дискуссий. Однако применение методов рентгеновской визуализации образца позволило выявить ранее невидимые детали, в частности особенности черепа и зубов, что позволило исследователям предположить, что эта морская рептилия, вероятно, принадлежит к виду ихтиозавров Phalarodon atavus.

Центральное место в этом исследовании занимает окаменелая морская рептилия, останки которой спрессованы и замурованы в сланце, существовавшая примерно 240 миллионов лет назад, когда регион Шпицбергена был погружен под широкие океанские просторы Фото: Sofie Bernhardsen, CC-BY 4.0

Кроме того, исследователи уделили внимание минералогическому составу окаменелостей, происходящих из Ботнехейской формации. Анализ показал наличие нескольких типов сульфатных минералов, особенно сульфатного барита, который придает окаменелостям чрезвычайно высокую степень рентгеновского контраста.

Эта особенность позволяет получать чрезвычайно четкие рентгенографические изображения, что облегчает всестороннее изучение сложных структур окаменелостей. Точные механизмы, лежащие в основе формирования этих минералов, остаются предметом ограниченного понимания, однако их потенциальная корреляция с древней вулканической активностью представляет интригующий путь для будущих исследований.

Итак, это исследование не только подчеркивает инструментальную ценность рентгеновских методов для изучения таких окаменелостей, но и проливает свет на условия окружающей среды, которые способствуют развитию окаменелостей, уникально пригодных для этого метода исследования, не только на Шпицбергене, но и, возможно, в других регионах.

В свете этих открытий авторы исследования выразили свое восхищение, заявив: "Породы, найденные на Шпицбергене, содержат большое количество сжатых морских рептилий. Революционное открытие исключительного рентгеновского контраста этих окаменелостей открывает беспрецедентные возможности для расширения наших знаний об этих древних хищниках".

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