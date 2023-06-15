Капсула времени из Лимы. Найдена удивительно сохранившаяся мумия, которой 3 тыс. лет (фото)

Перуанские археологи сделали необычайную находку в Лиме — мумию возрастом 3 000 лет. Во время раскопок исследователи нашли фрагменты волос и черепа мумии, а впоследствии открыли полные останки.

В Лиме, Перу, стало известно о важной археологической находке: исследователи из Университета Сан-Маркос недавно сделали открытие, имеющее большую историческую ценность. В среду, 14 июня, они объявили о находке мумии, которой примерно 3 000 лет, пополнив список доиспанских артефактов, найденных в этой андской стране, пишет Reuters.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Во время раскопок студенты и исследователи наткнулись на фрагменты волос и черепа мумии, бережно завернутые в пучок хлопка. Их усердные усилия привели к тому, что впоследствии им удалось обнаружить полные останки мумии.

Археолог Мигель Агилар предполагает, что эта мумия, вероятно, принадлежит к маньчжурской культуре, которая процветала в долинах Лимы между 1500 и 1000 годами до нашей эры. В частности, эта культура была известна своими характерными храмами, построенными в форме буквы U, тщательно выровненными по восходу солнца.

Археолог Мигель Агилар предполагает, что эта мумия, вероятно, принадлежит к маньчжурской культуре, которая процветала в долинах Лимы между 1500 и 1000 годами до нашей эры Фото: Anthony Marina

Агилар также объяснил, что этот человек, возможно, был оставлен или принесен в жертву на завершающем этапе строительства храма. Примечательно, что эта мумия выдержала испытание временем, и ее возраст оценивается примерно в 3 000 лет.

Вместе с телом археологи обнаружили различные предметы, бережно захороненные рядом. Среди этих предметов были кукуруза, листья коки и семена, которые, как полагают, были частью церемониального подношения, символизирующего культурные практики и верования того времени.

Ранее Фокус писал, что проклятие мумий до сих пор действует: археолог страдал галлюцинациями и кашлял кровью после открытия гробницы.