Спрятаны в пещере под валлийским замком. Археологи совершили неожиданное открытие первых людей

В пещере под валлийским замком археологи обнаружили человеческие следы, которые проливают свет на присутствие древних людей в доисторические времена. Эти находки, датируемые последним ледниковым периодом, указывают на то, что эти люди были одними из первых Homo sapiens, населявших Британию.

Открытие этой находки стало частью раскопок в пещере Воган, расположенной под замком Пембрук в юго-западном регионе Уэльса. Пещера получила широкое признание как одно из важнейших археологических мест в Британии благодаря коллекции артефактов, которые рассказывают о многочисленных тысячелетиях человеческой истории, пишет IFLScience.

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Хотя вход в пещеру был закрыт стеной, построенной примерно восемь веков назад, доступ к ней все еще возможен через винтовую лестницу, ведущую из замка, расположенного выше. Исторические свидетельства указывают на то, что в средние века пещера, вероятно, служила хранилищем, в то время как артефакты, найденные в ней, указывают на ее использование в течение римского периода.

Особую интригу вызывают убедительные свидетельства того, что в середине последнего ледникового периода пещера была заселена людьми эпохи мезолита. Хотя до сих пор на этом месте не было найдено никаких доисторических человеческих останков, тщательный анализ каменных инструментов, найденных во время раскопок 2022 года, подтверждает, что эти инструменты были искусно изготовлены одними из самых первых поселенцев Homo sapiens в Британии.

Особую интригу вызывают убедительные свидетельства того, что в середине последнего ледникового периода пещера была заселена людьми эпохи мезолита Фото: R. Dinnis

Кроме орудий труда, во время раскопок были найдены останки северных оленей, диких лошадей и шерстистых мамонтов. Эти находки свидетельствуют о том, что в доисторические времена пещера могла функционировать как комбинированная мясорубка и столовая, служа жизненно важным центром для обеспечения жизнедеятельности.

Учитывая обширный характер пещеры, это недавнее открытие может ознаменовать лишь начало гораздо более широкой истории, которая еще ждет своего раскрытия. Удивительно мало известно о прибытии Homo sapiens в Британию и их образе жизни в ту эпоху. Более того, история неандертальцев, близких родственников Homo sapiens, остается окутанной еще большей тайной в контексте Британии.

Доктор Роб Диннис, археолог из Абердинского университета и соруководитель проекта, выразил свой энтузиазм, заявив: "Пещера Воган становится необыкновенным местом. Хотя наши европейские коллеги достигли большего прогресса в понимании начальных проявлений Homo sapiens в своих регионах, это новое открытие может изменить наше понимание. Используя современные археологические методы, мы теперь можем глубже погрузиться в этот критический период. Когда эти ранние поселенцы на самом деле прибыли в Британию? Откуда они происходили и как приспособились к окружению ледникового периода? Это все вопросы, на которые мы теперь можем ответить благодаря чрезвычайным открытиям, найденным в этой пещере".

Диннис также подчеркнул важность их находок, заявив: "Наша работа уже продемонстрировала глубокую важность пещеры Воган. Но наиболее захватывающим аспектом является большое количество открытий, которые мы сделали, несмотря на то, что мы едва поцарапали поверхность этой огромной пещеры. Учитывая ее огромные размеры, кто знает, что еще ждет нас в ближайшие годы? Могут ли существовать доказательства еще более раннего заселения пещеры нашими неандертальскими родственниками? Судя по нашим находкам, я бы не исключал такой возможности".

В стремлении к знаниям, неустанные усилия команды раскопок готовы раскрыть множество информации, которая изменит наше представление о существовании древних людей на Британских островах. С каждым снимаемым слоем истории пещера Воган предстает как свидетельство бессмертной притягательности прошлого, терпеливо ждущего, чтобы раскрыть свои тайны.

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