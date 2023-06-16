Загадка Геминиды. Ученые выяснили, как появился мощнейший метеорный поток, видимый с Земли

Новое исследование предполагает, что один из самых мощных метеорных потоков, известных на Земле, Геминиды, появился в результате космической катастрофы.

Ученые выяснили, что самый странный метеорный поток под названием Геминиды, на самом деле не является как остальные результатом распада кометы при приближении к Солнцу. История его происхождения такая же необычная, как и сам метеорный поток, пишет Inverse.

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Метеорные потоки (их еще называют метеорные дожди или метеоритные дожди, а также они известны как "падающие звезды") в основном является обломками комет. Когда комета приближается к Солнцу под действием высокой температуры она начинает таять и остаются обломки, которые начинают кружить вокруг Солнца. Сквозь такие обломки постоянно пролетает Земля, в результате чего в атмосфере планеты в разное время года можно увидеть, как метеоры сгорают в ней оставляя красочный яркий след.

Новое исследование предполагает, что один из самых мощных метеорных потоков, известных на Земле, Геминиды, появился в результате космической катастрофы Фото: Justin Ng

Одним из самых ярких, необычных и мощных метеорных потоков являются Геминиды, который можно увидеть в небе каждый год в декабре. Оказалось, что этот поток на самом деле был создан не кометой, а астероидом. Точнее эти "падающие звезды" появились в результате катастрофического события, которое с ним произошло.

Группа ученых, опубликовавшая свое исследование в издании Planetary Science Journal, считает, что источником Геминид является околоземный астероид Фаэтон. Этот космчиеский камень сам по себе является необычным объектом, который имеет такую эллиптическую орбиту вокруг Солнца, то пересекает во время движения в космосе орбиты всех планет земной группы, то есть кроме Земли еще и Меркурия, Венеры и Марса.

Ученые считают, что Геминиды скорее всего возникли в результате столкновения этого астероида с другим астероидом, в результате чего появились эти обломки.Такой вывод астрономы сделали на основе данных, полученных космическим аппаратом "Паркер". Этот зонд является пока что единственным в своем роде, который уже несколько раз подлетал к Солнцу на невероятно близкое расстояние. Хотя он и не предназначен для исследования разнообразных обломков и пыли, которые летают в Солнечной системе, все же его приборы могут получить данные об этих частицах.

Группа ученых считает, что источником Геминид является околоземный астероид Фаэтон Фото: wikipedia

В результате ученые выяснили, что астероид Фаэтон в прошлом подвергся удару другого астероида, который врезался в него на огромной скорости. В результате образовалось очень много обломков и часть этого космического мусора попала на эллиптическую орбиту вокруг Солнца. И именно этот мусор и является метеорным потоком Геминиды, через который каждый год пролетает Земля.

Фокус уже писал о том, что астрономы долгое время не могли понять, почему у астероида Фаэтон появляется хвост, как у кометы. Новое исследование предполагает, что этот хвост может быть, как раз состоит из тех самых обломков, часть из которых улетела дальше. Хотя авторы предыдущего исследования нашли совсем другую причину появления у астероида кометного хвоста.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили в составе астероида Итокава поваренную соль, что многое меняет для Земли. Кристаллы обычной поваренной соли не могли появится здесь без присутствия воды. А это значит, что именно астероиды могли доставить воду на Землю.