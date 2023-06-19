Инопланетные послания человечеству. Ученые близки к разгадке таинственных монолитов, обеспокоивших мир

Среди хаоса и глубоких общественных изменений 2020 некоторые особые истории, казалось, отошли на второй план, омраченные всеобъемлющим кризисом. Одна из таких историй связана с внезапным появлением загадочных монолитов, разбросанных в разных местах по всему миру.

Если коротко, то все началось с того, что в ноябре 2020 года сотрудники Аэробюро Департамента общественной безопасности штата Юта проводили перепись овец бигхорнов с вертолета в отдаленном округе Ред-Рок штата Юта. Во время своей миссии они наткнулись на большой металлический монолит, происхождение которого было окутано тайной, пишет IFLScience.

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Поразительное сходство между этим монолитом и загадочным объектом, изображенным в фильме Стэнли Кубрика 1968 года "2001: Космическая одиссея", не осталась незамеченной. В фильме неизвестная внеземная раса размещает на Земле монолит, чтобы катализировать трансформационный скачок в эволюции человечества.

Цель появления этих монолитов осталась неуловимой. Независимо от того, дело ли это рук человека или работа пришельцев, акт оставления массивной металлической конструкции в пустынной среде в лучшем случае передавал неоднозначное сообщение. По мере углубления тайны возникли два осложнения: появление дополнительных монолитов и исчезновение первоначального в Юте.

Дальнейшее появление монолитов в Румынии, Калифорнии и Турции происходило в такой тесной последовательности с первоначальным открытием, что их можно было бы легко отбросить как простые имитации. Например, турецкий монолит был обнаружен как часть объявления о новой космической программе Турции.

Появление монолитов 2020 года: кто создал загадочные объекты

Однако что случилось с оригинальным монолитом? Когда он исчез, свидетель утверждал, что видел группу людей, которые убирали его, подчеркивая важность не оставлять следов и предостерегая зрителей не мусорить в пустыне, согласно New York Times. Впоследствии появилось видео, на котором видно, как группа людей демонтирует памятник и раскрывает его внутреннюю структуру.

В конце концов, монолит вернулся в Бюро управления земельными ресурсами, где он остается в ожидании расследования. Видеодоказательства четко указывают на то, что человек способен изготовить такой монолит. Итак, тем, кто все еще надеется на внеземное происхождение, придется объяснить, почему технологически развитые существа преодолевают огромные расстояния, используя инструменты, которые можно легко приобрести в местном Walmart, чтобы создать монолитную структуру.

Перед исчезновением монолита бдительные посетители поделились своими наблюдениями на Reddit, показав, что он состоял из 1/8 листовой стали, скрепленной заклепками, с изоляцией внутри для гашения звука при ударе. Эпоксидная смола также присутствовала вдоль его основания.

Интернет-детективы начали расследование, анализируя исторические изображения Google Maps, чтобы определить местонахождение монолита. Их выводы показали, что он появился между августом 2015 и октябрем 2016 года. Что касается личности создателя, то в качестве потенциальных кандидатов было предложено несколько художников, хотя многие из них отрицали свою причастность к этому.

Скриншот страницы фотографа Элиота Ли Хейзела в Instagram

Один пользователь Twitter, уверенный в своих выводах, представил убедительные доказательства в поддержку своей теории. Он поделился скриншотом страницы фотографа Элиота Ли Хейзела в Instagram, выделив тег "строителя" монолитов на его фотографиях.

Примечательно, что этот человек проживал в непосредственной близости от местоположения недавно обнаруженного монолита. Однако как предполагаемый строитель, так и агентство, связанное с фотографом, похоже, удалили посты, демонстрирующие подобные произведения искусства, хотя остается непонятным, связаны ли эти действия с монолитами.

Сам Элиот Ли Хейзел опроверг заявления о том, что он стоит за монолитами, предположив, что к этому мог быть причастен другой местный художник и создатель монолитов, Дерек ДеСпейн.

Появление монолитов 2020 года: кто создал загадочные объекты

Таким образом, истинная личность ответственных за монолиты может навсегда остаться тайной. Однако есть основания предполагать, что это мог быть художественный проект или, возможно, выброшенный реквизит для фильма, который нечаянно спровоцировал своеобразный феномен и без того загадочного года.

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