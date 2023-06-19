Носили только избранные. Древняя фалера из Виндоланда освещает римские военные традиции (фото)

Археологи сделали открытие в Виндоланде, древнеримском форте, расположенном примерно вблизи Адрианова вала в северном регионе Англии. Известная своим значением как один из важнейших римских археологических памятников Европы, Виндоланда расположена вдоль знаменитой Станегейтской дороги.

Это историческое место, состоящее из девяти фортов, построенных друг над другом, когда-то вмещало солдат из разных уголков Римской империи, в том числе выходцев из Бельгии, Германии и Франции. Сразу за пределами форта можно найти остатки поселения. Здесь когда-то процветала оживленная главная улица, украшенная жилыми домами, магазинами, таверной и даже баней, пишет Arkeonews.

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Год за годом это увлекательное место привлекает множество людей со всего мира, которые стремятся принять участие в раскопках. Недавние исследования, проведенные в пределах здания казармы, принесли захватывающее открытие. В глубине пола здания был откопан серебряный диск изящной работы, известный как фалера. Это была почитаемая военная награда, которую римские солдаты с гордостью носили во время торжественных парадов и церемоний.

Эта фалера имеет удивительное изображение Медузы. В древнегреческой мифологии Медуза была женщиной со змеями вместо волос. Согласно легенде, ее взгляд мог превратить в камень любого, кто смотрел на нее. Важно отметить, что голова Медузы, кроме художественного значения, служила также апотропеическим символом — талисманом, который, по поверью, обладал защитными свойствами.

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Кроме того, благодаря коллективным усилиям этих старательных волонтеров во время нынешнего сезона раскопок было обнаружено захватывающее количество артефактов. Среди находок — хорошо сохранившийся наконечник копья, ложка, из медного сплава, фрагменты тонкой саамской керамики, уникальная бусина в форме дыни, изысканная эмалированная брошь-бант, ножны из медного сплава, а также прекрасно сохранившийся деревянный кувшин для ванны.

Открытия, сделанные на территории древней Виндоланды, не только дают бесценную информацию о жизни римских солдат, которые там дислоцировались, но и служат свидетельством непоколебимой преданности делу этих археологов-волонтеров. Своим трудом эти люди продолжают снимать слои истории, открывая остатки прошлой эпохи.

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