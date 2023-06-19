Трехразовое питание нас убивает: ученые нашли причину повального ожирения и диабета 2 типа

Исследователи считают, что на протяжении десятилетий человечество питалось неправильно.

Исследователи из Университета Джорджии выяснили что ограниченное по времени питание, которое является одной из форм прерывистого голодания, имеет значительные преимущества для здоровья. В частности, такое питание предотвращает диабет 2 типа и ожирение, пишет Tech Explorist.

В ходе исследования была обнаружена четкая взаимосвязь между количеством приемов пищи в день и развитием диабета, а также ожирения.

Ограниченные по времени прием пищи обычно подразумевает регулярное, но меньшее количество приемов пищи так, чтобы соблюдать период голодания от 12 до 14 часов (обычно учитывая ночное время суток). Полученные результаты ставят под сомнение утверждения о том, что трехразовое питание является наилучшим выбором.

"На протяжении многих десятилетий нас учили, что мы должны есть три раза в день с небольшими перекусами между основным приемом пищи. К сожалению, видимо, это одна из причин ожирения и повышенного риска развития диабета 2 типа", — говорит адъюнкт-профессор биомедицинских наук Кшиштоф Чайя.

При сокращении частоты приемов пищи, организм будет использовать накопленный жир в качестве источника энергии, а не полагаться на постоянный приток сахара извне. Такой сдвиг позволяет лучше сжигать жир и помогает сбросить вес.

Кроме этого, такой подход позволят организму снижать уровень инсулина и глюкозы. Это также позволяет снизить потребление калорий примерно на 550 калорий в день без необходимости в диете. Ограниченное по времени питания положительно влияет на микробиом кишечника, предотвращая нарушения в обмене веществ.

Такой режим также помогает регулировать гормоны, которые отвечают за аппетит и уровень энергии. Регулярный прием пищи с упором на завтрак, насыщенный полезными жирами и белками, избегая сладких хлопьев и выпечки, может предотвращать ожирение и диабет 2 типа.

В это же время, экстремальные формы ограниченного питания, например длительное голодание, имеют мало преимуществ.

Проведенное исследование показывает, что человеческие тела эволюционировали, чтобы функционировать без ежедневного приема пищи. При этом схема трехразового питания с перекусами может не совпадать с сигналами нашего кишечника и мозга.

Дело в том, что поздние приемы пищи нарушают состояние покоя организма во время ночного сна. Результаты исследования показывают, что люди могут лучше контролировать вес, снизить риск развития диабета, оздоровить микробиом кишечника, согласовав прием пищи с естественным циркадными ритмами организма.

Напомним, недавно ученые подсчитали, сколько лет жизни потеряло человечество из-за ожирения. Среди самых популярных последствий проблемы с сердцем и сосудами, нагрузка на кости и вдобавок онкология.