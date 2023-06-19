Пробирает до костей. Одиночество в буквальном смысле истончает костную ткань у мужчин

Недавнее исследование показало удивительную связь между изоляцией и ухудшением состояния костей мышей мужского пола, которая может переосмыслить последствия социальной изоляции.

Одиночество, похоже, нашло новый способ сеять хаос среди мужчин — не только затуманивая их разум, но и, возможно, нанося ущерб их костям, как показали последние исследования. Ведущий исследователь, доктор Ребекка Маунтин, работающая в Научно-исследовательском институте здоровья штата Мэн в Скарборо, представила эти результаты на ежегодной встрече Эндокринного общества в Чикаго. Данное открытие показало разительную разницу в том, как социальная изоляция влияет на мужчин и женщин, причем женщины, похоже, защищены от разрушительного воздействия одиночества на кости, пишет Fox News.

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Доктор Маунтин и ее команда отметили, что социальная изоляция порождает мощную форму психологического стресса. И это явление имеет массовый характер, подобно сорняку, тихо прорастающему среди общества, особенно среди пожилых людей. Это исследование было начато еще до пандемии COVID-19, которая, подобно стремительному порыву ветра, распространила семена изоляции и одиночества по всей планете.

Говоря проще, постоянная социальная изоляция со временем может привести к повышению уровня травмоопасных заболеваний и даже к увеличению уровня смертности. Это также может способствовать развитию психических расстройств.

Доктор Маунтин отметила, что предыдущие клинические исследования показали, что психологические стрессоры, завершающиеся психическими расстройствами, служат значительными факторами риска развития остеопороза и переломов. Эти медицинские термины могут показаться запутанными, но, по сути, остеопороз означает истончение костной ткани и потерю плотности костей с течением времени — подобно тому, как некогда прочный мост постепенно теряет свою прочность. Эти заболевания в значительной степени затрагивают пожилых людей, которые, похоже, несут на себе основную тяжесть этих молчаливых недугов.

Исследовательская группа создала миниатюрное общество взрослых мышей, поместив одних в одиночную камеру — по одной мыши на клетку, — а другие жили в общей камере, где в каждой клетке было по четыре пушистых приятеля. Это продолжалось в течение четырех недель, что в мире мышей эквивалентно месячному затворничеству или изоляции, в зависимости от их группы.

Стало очевидно, что одиночество не было желанным гостем для мышей-самцов. Их кости демонстрировали значительную деградацию, подобно заброшенному зданию, медленно разрушающемуся без ухода, включая снижение минеральной плотности костной ткани. Самки мышей, напротив, оказались нетронутыми влиянием изоляции на здоровье их костей.

У изолированных мышей-самцов наблюдались признаки снижения ремоделирования костной ткани. Представьте себе клетки, формирующие новые кости, остеобласты, в роли строителей. Их количество и активность соответствующих генов уменьшились, сигнализируя о замедлении процесса строительства новой кости. Также наблюдалось снижение экспрессии генов, связанных с остеокластами, что можно сравнить с остановкой работы бригады по сносу, которая разрушает старую кость. У мышей-самок, однако, бригада разрушителей, похоже, была оживлена, но костная масса не уменьшилась.

Тем не менее, доктор Маунтина подчеркнул, что необходимо дальнейшее изучение этой темы. Будущие исследования будут направлены на понимание различных механизмов, действующих у самцов и самок мышей, когда они сталкиваются с изоляцией. Кроме того, следующим логическим шагом будет перевод этих выводов в сферу обитания человека, чтобы увидеть, проявляются ли те же закономерности.

Доктор Маунтин заключила: "Наша работа дает возможность взглянуть на влияние изоляции на здоровье костей и имеет важное клиническое значение, поскольку мы пытаемся понять долгосрочные последствия для здоровья, вызванные ростом социальной изоляции в результате пандемии COVID-19".

Ранее Фокус писал о связи одиночества и риска сердечной недостаточности. Новое исследование показывает, что как социальная изоляция, так и одиночество связаны с более высокими показателями сердечной недостаточности.

Также Фокус писал о том, почему некоторые люди чувствуют себя одинокими в переполненной комнате. Исследование нашло подтверждение того, что одинокие люди иначе воспринимают мир вокруг.