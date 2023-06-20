Исключение эволюции. Ученые обнаружили, что кенгуру прыгали не всегда: как они передвигались

Исследователи полагают, что масса некоторых давно вымерших млекопитающих попросту не позволяла им передвигаться прыжками на большой скорости.

Одной из главных достопримечательностей Австралии являются кенгуру, которые прыгают на свои мощных задних лапах по необжитой местности или просто посреди дороги. Однако исследователи полагают, что так было не всегда — ученые нашли доказательства того, что еще совсем недавно, с точки зрения эволюции, эти млекопитающие передвигались совсем иным способом, пишет Science Alert.

В новом исследовании ученые из университетов Бристоля и Йорка в Великобритании и Университета Упсалы в Швеции изучили данные окаменелостей и провели новый анализ данных о костях голени и лодыжки макроподоидов (кенгуру, валлаби и их родственников), чтобы выяснить, как они двигались последние 25 миллионов лет.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Результаты исследования свидетельствуют о том, что фирменный прыжок "летающего кенгуру", который многие считают "вершиной эволюции" этих млекопитающих, на самом деле является лишь один из нескольких вариантов эволюционного развития этих животных. По словам ведущего автора исследования, палеонтолога позвоночных Кристин Дженис, современные прыгающие кенгуру являются скорее "исключением в эволюции".

Во-первых, важно понимать, что еще 50 тысяч лет назад, большие кенгуру были более разнообразными, что может значить, что среда обитания Австралии в то время сильно отличалась от современной. Во-вторых, огромные размеры некоторых из этих животных, на самом деле, попросту не позволили бы им прыгать на скорости с таким весом.

Иллюстрация пяточных костей хоппера и страйдера Фото: Nuria Melisa Morales-Garcia

В ходе исследования ученые изучили летопись окаменелостей, а именно несущие вес кости голени и пяточные кости кенгуру и их сумчатых родственников. Это позволило ученым понять, как со временем менялись характеристики прыжков и как они зависели от роста и массы тела животного.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что характерные для современных кенгуру прыжки были редки, а порой и вовсе отсутствовали, во всех линиях, кроме нескольких, в том числе прямых предков красных и серых кенгуру.

Ранние макроподоиды обитали на земле около 25-50 миллионов лет назад — их тела были маленькими и они могли прыгать и лазать. Около 10 лет назад более засушливый климат изменил правила игры, что обусловило появление макроподоидов с более крупными телами.

С тех пор современные кенгуру достигли оптимальной массы, которая необходима для эффективных прыжков: красный кенгуру весит до 90 кг, а самцы восточных серых кенгуру весят около 66 кг. Однако многие из вымерших кенгуру на самом деле были гораздо больше — тут то и начинаются проблемы. Дело в том, что с таким весом и размерами скоростные прыжки буквально становятся настоящим испытанием.

CGI-модель Procoptodon goliah, самого большого кенгуру из когда-либо живших Фото: Wikimedia Commons

В результате ученые пришли к выводу, что у предков кенгуру было всего два варианта развития событий: либо развить иную анатомию, либо использовать другие способы передвижения. Теперь исследователи полагают, что "короткомордый кенгуру", отделившийся от современных кенгуру 15 млн лет назад, по-видимому, использовал двуногое "шагание", однако его анатомия не позволяла ему прыгать. К слову, самый крупный из когда-либо живущих макроподоидов Procoptodon goliah весил более 200 килограммов.

Исследователи также обнаружили, что у протемнодонов, тесно связанных с современными крупными кенгуру, были короткие и широкие ноги, как у древесных кенгуру, которые плохо поддавались прыжкам, и, вероятно, они в основном ходили на четырех ногах.

Удлиненные пяточные кости помогают противостоять силам вращения в лодыжке при прыжках, а ахиллово сухожилие с тонким кончиком придает современным кенгуру пружинистость при прыжках. Однако изучив широкие пяточные кости двух вымерших групп, исследователи пришли к выводу, что они, вероятно, стояли более прямо, чем их современники.

Отметим, что сегодня все кенгуру без исключения используют четвероногое передвижение, однако лишь для медленного передвижения, а у самых крупных видов в ход идет даже хвост.

Ранее Фокус писал о том, что ученые считают, что кенгуру могут общаться с людьми.