Близкая планета. Ученые искали атмосферу на "близнеце Венеры", но обнаружили кое-что другое

Экзопланета под названием TRAPPIST-1с по размерам похожа на Землю и находится на расстоянии в 40 световых лет от нас.

Астрономы использовали космический телескоп Уэбб для поисков атмосферы на одной из жарких планет, которая вращается вокруг звезды красного карлика. Но результаты исследования, опубликованного в журнале Nature, пока не обрадовали ученых, пишет IFLScience.

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На расстоянии в 40 световых лет от нас (а это считается недалеко от Земли по мнению астрономов) находится звездная система TRAPPIST-1. Она состоит из относительно холодной (по сравнению с Солнцем) звезды красного карлика и семи планет, которые вращаются вокруг нее. Все эти планеты по размерам очень похожи на Землю или Венеру и астрономы пытаются выяснить есть ли на них атмосфера и пригодны ли они для жизни.

Система TRAPPIST-1. Сравнение расположения планет в этой системе с расположеним планет возле Солнца Фото: NASA

Новое наблюдение ученых с помощью космического телескопа Уэбб было нацелено на поиск атмосферы на планете TRAPPIST-1c, которая представляет собой горячий мир, размером с Землю. Это вторая планета от звезды TRAPPIST-1, и она получает гораздо больше излучения, чем Земля из-за того, что находится ближе к своей звезде, чем наша планета к Солнцу. Как показали предварительные наблюдения данный мир похож по количеству получаемого излучения на Венеру, хотя на 60% имеет большую массу, чем вторая планета от Солнца.

Ученые предположили, что на планете TRAPPIST-1c может сохраниться такая же плотная атмосфера, как и на Венере. Но новые наблюдения показали кое-что другое: на этой планете может вообще не быть атмосферы или же она очень разреженная и состоит из углекислого газа.

Ученые предположили, что на планете TRAPPIST-1c может сохранится такая же плотная атмосфера, как и на Венере Фото: M. Weiss/CfA

Пока что ученые точно пришли к выводу, что на этой экзопланете нет такой же плотной атмосферы, как и на Венере. Но моделирования показывают, что какая-то атмосфера, скорее всего очень разреженная здесь может быть. Несмотря на то что космический телескоп Уэбб является самом мощной обсерваторией из всех отправленных в космос, ему сложно изучать небольшие каменистые миры и их атмосферы. Поэтому ученые будут продолжать наблюдение, чтобы подтвердить одно и ранее описанных предположений: есть здесь разреженная атмосфера или ее вообще нет.

На самом деле не будет ничего удивительного, если TRAPPIST-1c не обладает атмосферой. Дело в том, что звезды красные карлики, хотя и меньше Солнца и имеют более низкую температуру, на самом деле намного более активны, чем Солнце. То есть на них происходят такие сильные вспышки и выбросы плазмы, что эти взрывы могут запросто лишить ближайшие к звезде планеты их атмосфер.

Сейчас ученым известно, что звезда TRAPPIST-1 является самой холодной звездой данного типа, вокруг которой вращаются планеты. Ее температура составляет примерно 2300 градусов Цельсия (более чем в 2 раза меньше, чем на поверхности Солнца). По размерам эта звезда немного больше Юпитера и обладает в 10 раз меньшей массой, чем Солнце.

Ученые также надеются найти атмосферу на планетах TRAPPIST-1d, TRAPPIST-1e, TRAPPIST-1f и TRAPPIST-1g Фото: SciTechDaily

Но ученые также надеются найти атмосферу на планетах TRAPPIST-1d, TRAPPIST-1e, TRAPPIST-1f и TRAPPIST-1g, ведь они вращаются немного дальше от своей звезды и находятся в ее зоне обитаемости. То есть, здесь кроме атмосферы может быть жидкая вода на поверхности, а значит теоретически возможно существование жизни. Ученые называют планеты в системе TRAPPIST-1 лучшими кандидатами на обнаружение атмосферы на каменистых планетах земного типа, которые вращаются вокруг красного карлика.

Как уже писал Фокус, ученые считают, что на Венере могут жить живые организмы, которые сильно отличаются от всех жизненных форм, потому как им для возникновения и эволюции не нужна вода.

Также Фокус писал о том, что на планете TRAPPIST-1b астрономы также искали атмосферу с помощью космического телескопа Уэбб. Хотя ученые также считали, что здесь есть плотная атмосфера, как на Венере, ее здесь не оказалось вообще.