Вдыхаем по одной "кредитке" в неделю: ученые подчитали, сколько микропластика попадет в организм

Исследователи выяснили, где именно в нашем организме собирается весь этот пластиковый мусор.

Ученые подсчитали, что каждый час человек вдыхает 16,1 кусочка микропластика, что равносильно проглатыванию одной пластиковой карты в неделю, пишет IFL Science.

Авторы исследования попытались ответить, куда в нашем организме девается весь этот микроплатик, который попадает в него через верхние дыхательные пути.

Микропластик, как известно, представляет из себя мелкие частицы мусора, которые образуются в результате утилизации и разложения пластиковых изделий. Существуют обоснованные опасения на счет того, что весь этот микропластик может представлять угрозу для нашего здоровья, при том что его долгосрочное воздействие пока неизвестно.

"В рамках исследования 2022 года микропласстик был обнаружен глубоко в дыхательных путях человека, что вызвало обеспокоенность по поводу опасности для здоровья дыхательных путей человека", — говорит автор исследования Мохаммад Ислам.

Понимание того, как микропластик путешествует по нашим дыхательным путям, имеет большое значение.

Команда создала модель гидродинамики для того, чтобы понять движение микропластика разных форм в верхних дыхательных путях человека. Экспертам удалось обнаружить, что частицы пластика накапливаются в носовой полоти и ротоглотке – задней части горла.

"Сложная анатомия дыхательных путей человека приводит к тому, что микропластик отклоняется от пути потока воздуха и откладывается в вышеупомянутых областях", — подчеркнул Ислам.

Кроме этого, более высокая скорость потока привела к меньшему накоплению микропластика, а больший размер частиц (5,56 микрон) приводил к большему их накоплению в организме.

Напомним, ученые впервые нашли частицы микропластика в кровотоке человека. Средняя концентрация обнаруженного пластика составляла 1,6 микрограмма на миллилитр. Это примерно 1 чайная ложка пластика на каждые 1000 литров.