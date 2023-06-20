Пушистые колонизаторы. Как коты древности захватывали мир, путешествуя по морю

Коты, известные своей огромной популярностью в качестве домашних любимцев, стали грозными соперниками верных спутников человека — собак. Однако, если история собак насчитывает около 40 000 лет, то происхождение домашних котов и их отношения с человеком остаются окутанными тайной.

Вопрос о том, насколько одомашненными являются кошки, остается предметом дискуссий среди ученых из-за их поразительного сходства по внешнему виду и поведению с дикими собратьями. Некоторые эксперты даже классифицируют их как "полудомашних", с чем могут согласиться многие владельцы кошек, пишет Treehugger.

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Кошки, как правило, сохраняют большую степень своих природных инстинктов и охотничьих навыков по сравнению с собаками, что делает их менее зависимыми от помощи человека. Хотя многие кошки проявляют привязанность к людям, они заслужили репутацию нелюдимых.

К сожалению, геномные исследования показали, что котам уделяется недостаточно внимания. Как следствие, важные детали о наших кошачьих спутниках остались в тени, как отмечает Ева-Мария Гайгль, генетик-эволюционист из Института Жака Моно в Париже, которая возглавила исследование 2016 года. Гейгль подчеркивает, что наши знания об истории и расселении древних кошек ограничены.

Однако Гайгль и ее соавторы активно работают над устранением этого пробела в знаниях. Они проанализировали митохондриальную ДНК, изъятую из 209 останков древних кошек. Эти образцы были найдены на более чем 30 археологических раскопках в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, и они жили в период от 15 000 до 300 лет назад — в эпоху, охватывающую зарождение сельского хозяйства и промышленную революцию.

Гайгль и ее команда сделали захватывающее открытие, подчеркнув параллельное развитие котов и человечества на протяжении всей истории. Основные вехи человеческой цивилизации, такие как развитие сельского хозяйства и мореплавания, сыграли значительную роль в выведении кошек на мировую арену.

Гайгль объясняет, что их исследование впервые обнаруживает древние связи между людьми и котами. Коты с Ближнего Востока сопровождали людей в их путешествиях в доисторические времена, а коты из Египта играли аналогичную роль в классические времена, фактически завоевав античный мир. Эти кошки стали предками наших современных домашних кошек по всему миру.

Предыдущие исследования уже давали нечеткое представление о том, когда люди начали одомашнивать кошек Фото: Getty Images

Предыдущие исследования уже давали нечеткое представление о том, когда люди начали одомашнивать кошек. В 2004 году ученые обнаружили на Кипре 9500-летнее человеческое захоронение с останками кота, что указывает на то, что люди одомашнили котов еще до появления сельского хозяйства. Плодородный полумесяц, место где земледелие зародилось около 12 000 лет назад, стал практической причиной для людей объединяться с котами из-за угрозы, которую грызуны представляли для запасов зерна.

Особое место для кошек занимал Древний Египет, где они, вероятно, были одомашнены примерно 6 000 лет назад, а позже широко мумифицированы. Тем не менее, в наших знаниях об истории взаимодействия человека и кошек остаются значительные пробелы, что вдохновило Гайгль и ее коллег, Клаудио Оттони и Тьерри Гранжа, углубиться в эту тему.

Исследователи заметили, что популяции кошек прошли две волны расширения. Первая волна произошла в ранних деревнях Ближнего Востока, где дикие коты с четко выраженной митохондриальной линией процветали рядом с человеческими общинами, а впоследствии распространились на Средиземноморский регион. Сначала дикие кошки воспользовались большим количеством добычи, которую привлекало их присутствие в хранилищах, что побудило фермеров приютить их из-за их полезности в борьбе с грызунами.

Вторая волна экспансии произошла через тысячи лет, когда потомки египетских домашних кошек расселились по всей Африке и Евразии. Исследователи обнаружили наличие определенной митохондриальной линии во многих мумиях египетских котов, которую они также нашли у современных котов из Болгарии, Турции и стран Африки к югу от Сахары.

Исследователи связывают такую быструю экспансию котов с появлением морских путешествий. Моряки, как и фермеры, сталкивались с проблемами, связанными с грызунами, которые пытались ограбить их запасы пищи. Как следствие, моряки брали на борт котов, чтобы контролировать популяцию грызунов. Гайгль и ее команда даже идентифицировали линию ДНК в кошачьих останках, найденных на месте стоянки викингов на севере Германии, датируемой восьмым-одиннадцатым веками.

Недавнее исследование показало, что коты способствовали вымиранию более 60 видов птиц и продолжают представлять угрозу для по меньшей мере 430 других видов Фото: Unsplash

Учитывая склонность викингов к набегам, вполне вероятно, что они сыграли значительную роль в распространении кошек по всей Европе. Хотя коты принесли неизмеримую радость в бесчисленное количество человеческих жизней, они имеют больше общего с викингами, чем можно было бы предположить на первый взгляд.

В течение последних веков кошки продолжали колонизировать новые территории вместе с людьми-исследователями, что часто приводило к разрушительным последствиям. Недавнее исследование показало, что коты способствовали вымиранию более 60 видов птиц и продолжают представлять угрозу для по меньшей мере 430 других видов.

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