"Потерянную" на века картину Рубенса могут продать за 7,7 миллиона долларов (фото)

Ранее полотно ошибочно считалось работой французского художника Лорана де ла Ира. Авторство Рубенса доказал рентгеновский анализ.

Картина Рубенса, потерянная для истории и неправильно идентифицированная в течение почти 300 лет, вновь появилась благодаря рентгеновскому анализу и теперь может быть продана на аукционе в следующем месяце за 7,7 миллиона долларов. Об этом пишет CNN.

Фламандский художник Питер Пауль Рубенс завершил работу над картиной "Святой Себастьян, опекаемый двумя ангелами" более 400 лет назад.

На полотне изображена история римского солдата Себастьяна, пронзенного стрелами и оставленного умирать после того, как он обратился в христианство, прежде чем чудесным образом вмешались ангелы.

Картина произвела сильное впечатление на Джорджа Гордона, соуправляющего Sotheby's по работе с картинами старых мастеров по всему миру, когда он впервые увидел ее на выставке.

"Было легко оценить скорость и живость, с которой она была написана, что, как мне показалось, очень сильно говорило в пользу собственной кисти Рубенса", – рассказал он изданию.

Картина, вероятно, заказанная итальянским дворянином и военачальником Амброджо Спинолой, считалась законченной около 1606-1608 годов в Италии или около 1609-10 годов в Антверпене, когда Рубенс вернулся в свой родной город.

Картина исчезла из зарегистрированной истории в 1730-х годах, пока снова не появилась в Миссури в 1963 году. Позже она была приобретена нынешним владельцем на аукционе в 2008 году, где она была ошибочно идентифицирована как картина французского художника Лорана де ла Ира.

Рентгеновский анализ

Рентгеновский анализ, проведенный в апреле, показал, что картина — работа Рубенса и, главное, оригинальный вариант композиции. Ранее этот титул принадлежал картине из коллекции семьи Корсини, которая сейчас висит в Галерее Корсини в Риме.

Анализ выявил изменения в окончательной картине, поскольку Рубенс впервые доводил этот сюжет до совершенства. Первоначально, например, Рубенс изобразил Святого Себастьяна лицом в другую сторону, в то время как в окончательной форме картины он упустил еще одну стрелу, пронзившую правое бедро святого.

Рентгеновский анализ обнаружил изменения в картине, сделанные Рубенсом

"Рубенс был одним из самых известных и величайших художников 17-го века, — сказал Гордон, — и художником, который действительно был в авангарде развития барокко как художественного стиля".

Работа будет продана с молотка в Лондоне 5 июля и, по оценкам, будет стоить от 5,1 до 7,7 миллиона долларов.

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