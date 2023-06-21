Удалить ген тревожности: найдено неинвазивное решение проблемы с помощью "генетических ножниц"

В борьбе с тревожностью у человечества появилось новое инновационное оружие — неинвазивная техника CRISPR, направленная на уничтожение корня проблемы смогла удалить у мышей ген, ответственный за недуг.

На сегодняшний день тревожность становится все более распространенной проблемой, а решения часто кажутся ограниченными или неэффективными. Однако ученые разработали новый, неинвазивный метод доставки в мозг передового инструмента редактирования генов CRISPR/Cas9. Их целью стал ген, связанный с тревожность.ю Этот уникальный метод, который пока был испытан на мышах, потенциально открывает путь к инновационным методам лечения, особенно для тех, кому традиционные лекарства помочь не смогли, пишет New Atlas.

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Группа исследователей, работающих в известных учреждениях по всему миру, использовала CRISPR/Cas9, революционный инструмент редактирования генов, для деактивации гена, связанного с тревожностью, в мышиной модели. Процедура была проведена без инвазивного хирургического вмешательства, что делает ее новым применением этой технологии. Эксперимент проводился в контролируемых лабораторных условиях в течение нескольких недель и был направлен на изучение новых подходов к лечению тревожных расстройств, от которых страдают миллионы людей во всем мире.

Чтобы оценить значение этой работы, необходимо понять распространенность и влияние тревожности. Это психическое расстройство, которое связано с чрезмерным беспокойством и страхом, иногда до такой степени, что нарушает повседневную жизнь и деятельность. По данным Всемирной организации здравоохранения за 2019 год, около 301 миллиона человек, включая 58 миллионов детей и подростков, страдают от тревожных расстройств. С появлением пандемии COVID-19 эти цифры увеличились еще на 25%. Несмотря на традиционные методы лечения, такие как ежедневный прием лекарств, многие люди практически не находят облегчения своих симптомов, что подчеркивает острую необходимость в альтернативных подходах.

Исследователи решили эту проблему с помощью CRISPR/Cas9. Система CRISPR/Cas9 представляет собой нечто вроде молекулярных ножниц, управляемых молекулой РНК, которые могут точно вырезать определенные участки ДНК. В данном случае целью был ген серотонинового рецептора (HTR2A), связанный с регуляцией настроения. Снижение уровня серотонина связано с тревожностью и депрессией, что делает HTR2A отличной мишенью для этого эксперимента.

Однако доставить CRISPR/Cas9 в мозг не так-то просто. Его останавливает гематоэнцефалический барьер — естественный защитный механизм мозга, который предотвращает проникновение вредных веществ и одновременно препятствует воздействию терапевтических агентов. Подумайте об этом, как о строгом контроле в аэропорту, не позволяющем пронести в самолет опасные предметы.

В данном исследовании ученые использовали назальный метод доставки, что похоже на отправку системы CRISPR/Cas9 через VIP-ворота в обход контроля безопасности. Таким образом, они успешно доставили систему CRISPR/Cas9 в мозг мышей, где она эффективно отключила ген HTR2A.

Чтобы сделать доставку возможной, исследователи использовали безвредный вирус, похожий на "нанокурьера", для внедрения системы CRISPR/Cas9 в мозг назальным путем. Через пять недель после назальной доставки у мышей наблюдалось значительное снижение поведения, связанного с тревогой, аналогичное результатам, наблюдавшимся у мышей, получавших обычное лекарство от тревоги.

Исследователи заключили: "Наши результаты показывают, что даже при небольшом количестве редактирования генов можно наблюдать значительный эффект снижения тревожности". Этот прорыв в неинвазивной доставке CRISPR/Cas9 в мозг имеет огромный потенциал, особенно для разработки новых методов лечения тревожности и депрессии. В мире, где проблемы психического здоровья находятся на подъеме, это может стать тем самым переломом, который нам так необходим.

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