Настоящий ад. В Мексике найдена статуя бога смерти, с которой вы бы не хотели встретиться

Археологи из Национального института антропологии и истории (INAH) нашли антропоморфную статую, датируемую раннеклассическим периодом цивилизации майя (200-600 гг. н. э.). Ее обнаружили во время строительных работ вблизи села Конхуас в мексиканском штате Кампече.

Считается, что статуя, изготовленная из известняка, изображает Чизина, также известного как Кисин, божества, ассоциирующегося со смертью в мифологии майя. Считается, что имя Чизин означает "вонючий". Согласно мифологическим верованиям лакандонцев, после смерти человека Кисин подвергает душу огненному испытанию, сжигая ее во рту и анусе, пока она полностью не распадается, пишет HeritageDaily.

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Скульптура высотой 25 сантиметров изображает сидящее божество. Среди заметных особенностей — кольцо в носу и маска, передающие выразительные мотивы захоронения, связанные с божествами, которые ассоциируются со смертью. Председатель INAH описал фигуру как имеющую четкие характеристики, присущие божеству смерти.

Раскопки, проведенные в Секции 7 в рамках проекта "Поезд Майя" — 1 525-километровой междугородной железнодорожной сети, охватывающей полуостров Юкатан, — принесли дополнительные важные находки. Было обнаружено 21 960 неподвижных археологических объектов.

Кроме того, было найдено 72 480 керамических горшков, 64 человеческих захоронения и 227 природных объектов, связанных с проживанием людей, что подчеркивает богатое историческое и культурное наследие региона.

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А также мы рассказывали о находке статуи, изображающей Кавиля, во время раскопок в апреле 2023 года. Хотя изображения Кавиля можно найти на рельефах и в кодексах майя, ранее было обнаружено только три статуи этого божества, все они происходят из города Тикаль в Гватемале.