Археологи обнаружили клад викингов. Ранее было известно только об одной такой уникальной находке

Археологи недавно сделали важную находку в Тронхейме, Норвегия: игральную фигурку, украшенную причудливо вырезанными руническими надписями. Ее нашли в центре средневекового города, который был основан в 997 году Олавом Трюггвасоном, королем викингов.

Команда археологов усердно проводила раскопки, готовясь к ремонтным работам на проложенной канализационной трубе, открывая в процессе исторические слои. Среди разнообразных находок выделялся игровой предмет, пишет HeritageDaily.

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По мере того, как раскопки продолжались, верхние слои открыли частично сохранившиеся доски, а также следы ям, которые были вырыты в 11-12 веках нашей эры и достигали впечатляющей глубины в 3,8 метра. В одной из таких ям была найдена игральная фигурка, изготовленная из мыльного камня — разновидности тальковой породы, известной своей высокой чистотой. Викинги обычно использовали мыльный камень для изготовления предметов быта, что делает эту находку еще более интригующей.

Чтобы пролить свет на загадочную руническую резьбу, украшающую игровой предмет, рунологу Карен Лангшольт Хольмквист были предоставлены изображения с высоким разрешением. После тщательного изучения она подтвердила, что неровные геометрические узоры действительно являются рунами. Рунические надписи точно повторяли контуры игральной фигуры и переводились как слово "siggifr".

Не исключено, что термин "Sig" является сокращенной формой популярного норвежского имени, такого как Sigurd, Sigbjørn, Sigfrid или Sigrid. В тех случаях, когда имя заканчивается на "r", это, как правило, указывает на мужской пол. Слово "sifr" классифицируется как хейти, что означает синоним, используемый в древнескандинавской поэзии вместо стандартного термина для обозначения определенного объекта или концепции.

Даг-Ойвинд Энгтрьо Солем, археолог из Норвежского института исследований культурного наследия, выразил свое восхищение находкой, отметив, что во всей стране известен только один экземпляр игральной кости, украшенной рунами, который был найден в Бриггене, Берген.

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