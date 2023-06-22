Построенный в бронзовом веке: археологи исследуют самый древний дом в Кардиффе

В Кардиффе начались новые раскопки, чтобы исследовать древнейшее обнаруженное жилье. Сооружение, известное как круглый дом, нашли в Трелай-парке, недалеко от центра города, в прошлом году.

Сейчас археологи раскапывают пол жилья, который удивительно хорошо сохранился под землей за прошедшие примерно 3500 лет. Это место расположено примерно в километре от городища Церау, памятника национального значения, и всего в 200 метрах от римской виллы Эли, пишет Nation.Cymru.

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Сначала эксперты предполагали, что это сооружение будет служить важным звеном между поздним железным веком и ранней римской эпохой, предоставляя ценную информацию о жизни людей после того, как они покинули городище. Однако находка глиняного горшка на месте подтвердила, что этот памятник значительно старше, чем предполагалось изначально, и, вероятно, происходит из бронзового века около 1500 года до н. э.

Доктор Оливер Дэвис выразил энтузиазм по поводу продолжающихся раскопок, заявив: "Мы углубляемся в то, что, по нашему мнению, может быть самым древним жилищем, когда-либо найденным в Кардиффе. Прошлогодние раскопки открыли удивительно хорошо сохранившийся пол круглого дома, предоставив нам уникальную возможность исследовать поверхность, по которой ходили люди 3500 лет назад. Для археологов это чрезвычайно редкий шанс. Мы оптимистично настроены, что наши дальнейшие раскопки предоставят новые свидетельства и понимание происхождения валлийской столицы. А также искренне благодарны за сотрудничество с местной общиной, ведь вместе мы открываем эту чрезвычайную историю бронзового века, которая оставалась скрытой в течение длительного периода".

Нынешние раскопки являются результатом совместных усилий CAER, Кардиффского университета и организации "Действие в Керау и Эли", к которым присоединились 100 волонтеров и 200 учеников из соседних школ.

Мишель Пауэлл, представляющая "Эйс", подчеркнула инклюзивный характер раскопок, заявив: "Люди всех возрастных групп принимают активное участие, способствуя развитию новых навыков и объединяя местных жителей для исследования нашего невероятного наследия".

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